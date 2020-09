STEPV diu que l'entrada escalonada facilita la incorporació de l'alumnat en una jornada "sense problemes destacables"

El sindicat assenyala, en un comunicat, que l'inici de curs ha sigut una realitat aquest dilluns "després del gran esforç dels equips directius i del conjunt del professorat per a organitzar i adequar els centres educatius a les noves mesures de seguretat i higiene que marquen els protocols i els plans de contingència perquè les escoles i instituts siguen el més segures possibles en aquests moments de pandèmia generada per la Covid-19".

Solament alguns centres, apunta, no han pogut començar amb la normalitat prevista perquè s'han donat casos positius de coronavirus els dies previs a l'inici del curs.

El treball que s'ha hagut de realitzar ha sigut "ingent malgrat el poc de temps que s'ha disposat: obres de condicionament durant el mes d'agost, reorganització de les classes, senyalització, repartiment de gels hidroalcohòlics i mascaretes, atenció a les famílies, etc".

"Un treball -subratllen- que s'ha sumat al que ordinàriament realitzen els centres els primers dies de setembre per a posar a punt l'entrada de l'alumnat. Precisament per aquest motiu STEPV va demanar retardar l'inici d'aquest curs tan complex i complicat durant la negociació del calendari escolar el passat mes de maig".

En eixe sentit, el fet que finalment la Conselleria d'Educació atenguera la demanda sindical de dur a terme una entrada escalonada de l'alumnat "ha facilitat la tasca de reobrir els centres i atendre millor l'alumnat que s'ha començat a incorporar aquest matí" afigen des de l'organització sindical.

STEPV avança que llançarà en els centres educatius i al professorat una enquesta els pròxims dies per a arreplegar la màxima informació sobre les condicions en les quals s'ha dut a terme l'inici del curs i detectar necessitats que tinguen els centres, tant de plantilles docents com de material higiènic, o qualsevol altra circumstància perquè la Conselleria "esmene aquestes necessitats".

Igualment, continua reclamant que les mascaretes per al professorat siguen "de la màxima qualitat possible i que els centres que ho sol·liciten puguen acollir-se a la jornada contínua per a contribuir a disminuir la presència d'alumnat".