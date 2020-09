Coronavirus.- L'alcalde de Beniparrell assegura que el brot de 18 casos laboral està "controlat i eradicat"

Masaroca ha explicat, en declaracions a Europa Press Televisió, que dissabte va tindre coneixement de la situació en veure les informacions en mitjans de comunicació i va contactar amb la secretaria autonòmica per a rebre informació perquè, fins a hui, no havien tingut constància del brot "ni del que havia passat".

Segons la seua versió, la responsable autonòmica li va comentar que eixe brot era "de fa 14 o 15 dies i està totalment controlat i eradicat", per la qual cosa va fer un edicte explicatiu a la població, atés que es tracta d'un municipi de 2.000 habitants, amb sis polígons industrials i elevada població flotant per a acudir a treballar, on el rebombori era "formidable".

En tot cas, ha subratllat que el brot està controlat, sense afectar veïns, als quals ha volgut traslladar un "missatge de tranquil·litat" perquè "estem dins d'un ordre".