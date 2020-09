Cantó es veurà amb Puig aquesta setmana per a parlar de pressupostos i defèn el pacte de reconstrucció com a plantilla

En roda de premsa, Cantó ha explicat que s'ha posat en contacte amb Puig per a parlar d'aquest tema i aquesta mateixa setmana van a tindre una reunió "preparatòria". Preguntat si la reunió amb Puig és en qualitat de president o de secretari general del PSPV, ha indicat que és "com a president" i sobre si es reunirà amb els vicepresidents, Mónica Oltra i Rubén Martínez Dalmau, ha indicat que entén que el seu interlocutor és Puig.

Per al dirigent de Cs "la via perfecta per a negociar els pressupostos és l'acord per a la reconstrucció, que va ser una fita històrica" i "no s'ha de quedar en paper mullat".

"Eixa és la plantilla amb la qual haurien de dur-se a terme els pressupostos", ha incidit, subratllant que en el context actual marcat pels efectes de la pandèmia els comptes "no poden ser els mateixos que s'han anat presentant els últims anys".

Preguntat per la voluntat manifestada des de Compromís i Unides Podem que el Botànic envie els pressupostos i aquests es negocien en el si de les Corts, Toni Cantó ha indicat que no li pareix que "això haguera de ser la forma" i ha afegit que les dos formacions estan "molt preocupades amb que no parega que se'ls menysprea" però el fonamental és treballar per als valencians i que les mesures del pacte de reconstrucció queden "blindades".