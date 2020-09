Salvament rescata 15 immigrants en una pastera a 20 milles al sud del Cap de la Nau

20M EP

Salvament Marítim ha rescatat aquest dilluns una pastera a 20 milles al sud del Cap de la Nau, enfront de les costes de Xàbia (Alacant), i ha traslladat als seus 15 passatgers fins al Port d'Alacant, on estan sent atesos per Creu Roja. Es tracta de la segona pastera localitzada aquest dilluns en aigües d'Alacant.