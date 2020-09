À Punt es renova aquesta tardor amb nous formats, més programació pròpia i informació de proximitat i "equànime"

À Punt ha presentat aquest dilluns la programació de tardor en les instal·lacions centrals de Burjassot. La presentació ha sigut a càrrec del director general d'À Punt Mèdia, Alfred Costa, en el plató número 2 dels estudis de la televisió, i en ella han participat també els nous càrrecs directius: Raquel Pérez Ejerique, directora d'Informatius, i Ricard Cobo, director d'Esports.

Durant la presentació, el director general d'À Punt Mèdia ha subratllat la importància dels mitjans de comunicació públics en moments de crisis, "pel valor estratègic de la informació veraç i de proximitat".

Pel que fa a la nova programació, Costa ha presentat nous formats que tenen el turisme com a eix fonamental. "À Punt és la plataforma perfecta per a donar a conéixer tots els racons des de diferents punts de vista", ha dit en aquest sentit. "Ho veurem en Cara o creu, El meu lloc al món i Loving Comunitat Valenciana, que s'estrenaran prompte", ha anunciat.

A més, el director general ha anunciat noves temporades de 'Cartes en joc', 'Trau la llengua', 'No tenim trellat', 'Tot À Punt', 'Famílies' i 'Plaerdemavida'.

En l'aspecte informatiu, Raquel Pérez Ejerique ha afirmat: "En un temps en què necessitem respostes, obrim un espai actualitzat d'anàlisi, actualitat i divulgació amb rigor, com en la ràdio, amb un nou magazín de producció pròpia".

Els informatius televisius, comptaran amb quasi sis hores d'informació diària i "la pulsió per a donar l'última hora en avanços informatius quan es produïsquen notícies rellevants". Ejerique ha promès que els servicis informatius d'À Punt no treballaran "per a ningú", sinó que ho faran "per a tots", al mateix temps que ha assegurat que tractaran de ser "incòmodes". Igualment, ha assegurat que la informació de proximitat cobrarà major rellevància en la graella, amb notícies d'abast comarcal.

La directora d'Informatius d'À Punt ha agregat: "Estrenem una temporada amb més finestres per a l'última hora, nous programes d'informació i debat, més connexions en directe, avanços informatius i més informació esportiva".

Sobre aquest últim punt, Ricard Cobo ha assegurat "una aposta ferma per l'esport com a contingut bàsic en totes les finestres d'À Punt Mèdia". "Augmentem considerablement el temps dels esports en la ràdio amb programes com Des de la banda durant el cap de setmana o amb Esports À Punt migdia i La pròrroga amb la informació diària entre setmana", ha desenvolupat.

"I de nit impulsem Línia de fons, un programa que està fent parlar molt i que recupera l'essència de la genuïna tertúlia futbolera", ha explicat.

'A LA VENTURA'

El nou debat dels divendres portarà per nom 'A la Ventura'. Una altra de les estrenes de la casa, presentat per la periodista Marta Ventura després de l'À Punt Notícies Nit, de 21.30 a 00.00.

Aquest nou format aprofundirà en els temes de la setmana amb un debat en el qual participaran sis tertulians, amb connexions en directe, dades, històries personals i participació de l'audiència per mitjà de les xarxes.

Altres formats, no obstant açò, es mantenen a causa de la "fidelitat" que ha mostrat l'audiència. És el cas d''Atrapa'm si pots' en la sobretaula de dilluns a diumenge, amb Eugeni Alemany, 'À Punt directe', el magazín vespertí de plató, presentat per Carolina Ferre i Joan Espinosa, i 'A córrer', cada dissabte amb Xavi Blasco.

En el 'prime time' dels dimarts a la nit torna el programa de cuina 'Cartes en joc', amb el cuiner Jordi Garrido, mentre que el programa d'humor 'No tenim trellat', presentat per Òscar Tramoyeres, continuarà "fent somriure" cada dimecres.

D'altra banda, els diumenges torna una nova temporada del programa 'Famílies' en acabar les notícies de la nit. El programa diari 'Terra viva', que presenta Jordi Payà amb Enric Navarro i Lluís Penyafort, continua per octava temporada.

MAGAZÍNS I RETRANSMISSIONS EN DIRECTE, APOSTES EN LA RÀDIO

L'aposta per a la ràdio passa per una ampliació de l'oferta informativa i d'entreteniment per als amants de l'esport. Continua el matinal 'Les notícies del matí', amb Clara Castelló, mentre que 'El Dia À Punt' és el nou magazín d'actualitat, amb l'objectiu d'"acompanyar, entretindre i informar". Cada dia, de dilluns a divendres, d'11.00 a 13.30 hores, amb Òscar Martínez, Elena Tamarit, Carol Adam i Josep Rodríguez.

'Pròxima parada' és un magazín que s'emetrà de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 hores i que, amb vocació de servici públic, tracta temes d'actualitat, buscant alhora l'entreteniment. Es tracta d'un espai que presenta Susanna Lliberós, acompanyada per l'actor Nelo Gómez i la presentadora Gemma Juan.

El cap de setmana, 'Podríem fer-ho millor' és el programa magazín de quatre hores conduït per Maria Juan i presentat en la part informativa per Jèssica Crespo, que integrarà altres espais d'À Punt Ràdio que parlaran de llibres o de música de bandes.

El programa 'Des de la banda' continua entre setmana amb les retransmissions en directe dels partits dels equips professionals de futbol i bàsquet de la Comunitat, però es transforma en un magazín els dissabtes i diumenges (de 17.00 a 21.00 hores), presentat per Jordi Sanchis, Raül Pina i Natxo Rodilla.

Però a més d'acompanyar als equips capdavanters de futbol de la Comunitat, aquest programa també estarà al costat dels conjunts valencians de l'handbol, el futbol sala i també oferirà l'actualitat dels equips valencians del Grup III de la Segona Divisió B, a més de seccions que es dedicaran al futbol internacional, pilota valenciana, carreres populars o el món del motor.

Entre setmana continuen els Esports À Punt amb Fermín Rodríguez i Josevi Sánchez, de 14.03 a 14.30; 'Línia de fons' de 23.03 a 00.00, amb col·laboradors com les periodistes Iolanda Ibarra i Lola Bañón o el catedràtic de Filosofia del Dret Javier de Lucas, i en la tertúlia posterior, el periodista Gustavo Clemente.

Referent a l'entreteniment, À Punt també ha presentat noves estrenes de cinema i sèries internacionals que arribaran aquesta tardor, com per exemple: Sexe a Nova York, El vol, Bridget Jones, Love Actually, E.T., l'extraterrestre, Malavita, Memòries d'Àfrica i Una bona recepta. D'altra banda, els espectadors podran tornar a gaudir d'una nova temporada de la sèrie danesa 'Escola d'infermeria'.

"MILLORES ORGANITZATIVES I FINANCERES"

Durant la presentació, el director general d'À Punt ha expressat el desig que el diàleg amb Les Corts i el Consell apuntalen el projecte d'À Punt Mèdia, amb "millores organitzatives i financeres". Referent a la inversió, ha assegurat que el seu primer objectiu és "posar-li eficàcia a tot l'aparell econòmic i humà d'aquesta casa".

"Nosaltres hem complit amb la nostra part", ha posat en valor Costa, al mateix temps que ha assenyalat que va a sol·licitar que es respecte "la inversió en la subvenció als mitjans de comunicació públics, perquè ara més que mai són necessaris". "En aquesta situació de pandèmia, els espectadors ens busquen com a referència i necessitem eixe múscul per a tindre els recursos justs i necessaris per a arribar a tots ells amb la major qualitat", ha reclamat.