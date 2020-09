La madre de Marta Calvo rompe su silencio: "Voy a por la prisión máxima revisable y no voy a parar"

La madre de la desaparecida Marta Calvo, Marisol Burón, se ha pronunciado por primera vez en el programa 'Espejo Público' sobre la desaparición y asesinato de su hija. Marta desapareció el 7 de noviembre de 2019 en Manuel (Valencia). El presunto asesino, José Ignacio Palma, confesó haberla matado, descuartizado y tirado a un vertedero, aunque todavía no se ha encontrado el cuerpo.

Marisol narró a la periodista Susanna Griso cómo su hija le avisó de que se iba a casa de un amigo, le mandó la ubicación del lugar y nunca más contestó a los mensajes. Por la mañana, la madre se preocupó y decidió ir a casa de Marta, donde encontró todo en su sitio excepto un neceser, una gabardina y la bolsa que la mujer utilizaba para salir. Por todo ello, Marisol dedujo que su hija no había vuelto al domicilio.

Preocupada, se desplazó hasta el pueblo valenciano de Manuel, a una hora y media de su residencia. Timbró en el lugar donde su hija le había indicado que se encontraba, pero no abrió nadie. Preguntó a un señor sobre la residencia de José Ignacio y este la acompañó. Abrió la puerta el asesino confeso y Marisol recuerda que "no me miraba a los ojos, pero vi a un chico normal".

El chico le dijo que se había equivocado y que no conocía a Marta. "José Ignacio Palma, te voy a dedicar tan solo un minuto de mi vida porque no hay derecho a que le hayas quitado a mi hija la vida, la fuerza que tengo la voy a gastar para que tú no vuelvas a salir de donde estás y no vuelvas a ver la luz del sol. Voy a por la prisión máxima revisable y hasta que no lo consiga no voy a parar", dijo Marisol muy dolida en el programa.

Investigación en el vertedero

José Ignacio confesó que había descuartizado a Marta tras una noche de sexo y drogas y tirado sus restos en varios puntos del vertedero de Dos Aguas. Las labores de búsqueda en la zona se llevaron a cabo hace un mes, pero sin ningún resultado.

La familia de Marta Calvo ha lamentado que el presunto asesino "no haya dejado de mentir desde el primer momento", también cuando indicó que había descuartizado el cuerpo y lo había arrojado a varios contenedores de basura. "No se ha encontrado el cuerpo de Marta en el vertedero porque la versión del sujeto criminal es falsa, es todo mentira, una historia que se ha inventado".

"El miserable ha jugado al despiste y ha tenido a mucha gente buscando en el vertedero para nada. Su versión se sostiene cada vez menos porque no se han encontrado suficientes restos de ADN en su casa y vehículo", han dicho. "Ha mentido y no tiene en consideración todo el daño que está generando a la madre de la joven", ha criticado el portavoz familiar.