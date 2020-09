Amor Romeira se rapa el pelo tras curarse su madre

Amor Romeira ha sufrido mucho durante los últimos meses debido a la enfermedad de su madre.

Desde que en diciembre de 2018 le diera un ictus y fuera operada meses después, la madre de la colaboradora ha estado recuperándose.

Finalmente, a día de hoy está curada.

La ex granhermana le pidió a la virgen del Rosario que su madre se recuperara y, como promesa si eso sucedía, ella se raparía la cabeza, y así lo ha hecho.

"¡Mi belleza no reside en mi melena!", confesaba en Instagram. "Cuando mi madre me vio rapada lloró muchísimo, pero se emocionó al ver lo que había hecho por ella", ha confesado en Socialité. "No se acaba el mundo por no tener pelo".