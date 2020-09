El alcalde de Pulianas urge a desdoblar aulas del CEIP Tierno Galván y no descarta movilizaciones

"Necesitamos que la Delegación de Educación escuche las demandas de este Ayuntamiento y del equipo directivo del centro educativo de nuestro municipio para acondicionar las aulas lo máximo posible frente al Covid-19", ha señalado el alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza.

El Consistorio pulianero ha remitido una carta a la Delegación para que se tenga en cuenta esta petición, puesto que en Infantil de 3 años hay 28 menores matriculados para este curso, mientras que en primero de Primaria y quinto de Primaria hay un total de 23 y 22 alumnos y alumnas, respectivamente para una sola clase.

"Las aulas del CEIP Profesor Tierno Galván no son muy espaciosas y en ellas no se cumplen las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias están aconsejando, por lo que es de vital importancia que se proceda al desdoblamiento de estos grupos", ha incidido el regidor, quien ha añadido que la Junta podría haber llevado a cabo obras de mejora para ampliar las aulas, que finalmente no ha realizado.

Carranza ha lamentado que el municipio desconozca los planes de la Delegación de Educación al respecto, así como en lo referente a la desinfección y limpieza extraordinaria de las instalaciones educativas.

"A pesar del abandono de la Junta, el Ayuntamiento de Pulianas está trabajando a nivel administrativo y de la mano de los centros porque no queremos dejar abandonada a nuestra comunidad educativa", ha dicho para mostrar el compromiso y la colaboración del Consistorio con el Gobierno andaluz, "siempre y cuando sea dentro de en un marco competencial justo y definido", en todo aquello que sea necesario con tal de garantizar la "máxima" seguridad al alumnado, el profesorado, a las familias y a la población en general.

En caso de no encontrar esa reciprocidad, Carranza no ha descartado la convocatoria de movilizaciones con el objetivo de que se consigan respuestas por parte de la Delegación de Educación a estas peticiones.