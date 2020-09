Marzà: "Obrint les escoles de forma segura ajudem la societat a passar millor una situació molt difícil"

Així ho ha defès el titular d'Educació del Consell, després de visitar el col·legi Santa María de València, acompanyat pel secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, i la directora d'aquest centre concertat, Vicenta Rodríguez.

Marzà ha agraït a la comunitat educativa el seu treball "ingent" per a "mobilitzar a la gent cap a una visió de l'educació que compartim: és molt important la presencialitat perquè els nostres xiquets i xiquetes de veres tinguen una educació que els ajude a millorar la seua situació de partida". "Si ens dediquem a açò és perquè sentim l'educació com a principal motor d'igualtat i d'oportunitat per a tots", ha asseverat.

El conseller ha agraït especialment l'actitud de la directora, "sempre al peu del canó" per a realitzar crítiques i propostes "constructives per a fer de les escoles espais segurs".

"UN CURS COMPLICAT"

El conseller ha reconegut que aquest serà "un curs complicat". "En el dia a dia ens trobarem amb situacions que no hem viscut mai, però al mateix temps podrem demostrar com a comunitat educativa que l'educació està en els moments bons i en els difícils per a acompanyar als nostres xiquets i xiquetes".

Marzà ha subratllat l'esforç que s'ha fet "de forma conjunta". "Hem posat la mirada sempre en els xiquets, que el servici educatiu valencià públic i concertat, el servici educatiu públic que construírem entre tots i que iguala en oportunitats, puga tindre les mateixes condicions". Finalment, s'ha sumat al convenciment de Vicenta Rodríguez que "no podem privar als xiquets de començar un curs amb il·lusió" malgrat la situació actual.