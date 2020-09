L’EMT de València reforça el seu servei en un 30% de cara a l’inici del nou curs

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València incrementarà a partir del dilluns 7 de setembre el seu servei en un 30% i reforçarà les línies cap als centres escolars i universitaris de cara a l’inici del curs. A més, tornarà a entrar en funcionament la línia 63 que connecta l’Estació del Nord amb el campus de Burjassot per a facilitar la mobilitat als estudiants, després que el seu servici s’interrompera durant la pandèmia amb motiu de la suspensió de l’activitat universitària.

A més, s’ha restablert el recorregut final de la línia 98 fins a l’Estació del Cabanyal per a donar connexió entre l’estació i les universitats de Tarongers. Així mateix, coincidint amb l'inici del calendari lectiu escolar, la línia 73 tornarà a realitzar les entrades al CIPFP Misericòrdia en el seu horari habitual.

Des de l’1 de setembre, l’oferta d’EMT ja s’ha incrementat respecte al mes d’agost i les línies que tenien itineraris especials durant els mesos d’estiu, com són la 18, 24, 92 i 95, han représ els seus recorreguts habituals. No obstant, les línies 24 i 25 mantindran la seua oferta estival fins al 14 de setembre.

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’estació de Colón també ha ampliat en setembre el seu horari d’atenció presencial, que passa a ser de 8.30 a 18.00 hores. L’atenció presencial en les oficines de Colón i Mendoza requereix cita prèvia a través de la web d’EMT com a mesura de prevenció enfront de la Covid-19.

Tal com explica el propi Ajuntament, el Comité de Seguretat i Salut d’EMT continua treballant per garantir la seguretat dels viatgers i viatgeres i de tota la plantilla, a través de mesures com la desinfecció diària dels autobusos i totes les instal·lacions, reforçant la neteja en les zones de contacte físic tant de les persones usuàries com del personal de conducció.

Altres mesures iniciades són la distribució de mascaretes entre la plantilla, la limitació de l'aforament en els autobusos, l’accés per la porta central o l'eliminació del pagament en efectiu a bord.