C. Presidents.- Puig planteja mantindre els ERTO i un marc normatiu més àgil per a afavorir les inversions

Així ho ha explicat en una declaració institucional emesa després de la trobada, en la qual ha detallat que és moment de mantindre els ERTO perquè "és el moment de salvar empreses" i llocs de treball. També ha defès eixe espai únic europeu amb un protocol únic de mobilitat "coherent" que permetria mitigar els danys en el sector turístic i també en els negocis internacionals.

El president també ha subratllat la necessitat d'un nou marc administratiu espanyol amb una normativa "més flexible" que permeta afavorir la inversió pública i privada, amb "procediments exprés que facen més àgil la contractació de projectes vinculats a ajudes europees". "No vol dir pèrdua de control: tot el control necessari però amb tota l'agilitat necessària", ha precisat.

Una altra de les reflexions que ha plantejat s'ha centrat en l'espai polític, assenyalant que la política no pot només mirar als experts, els tècnics i la ciència: "En aquesta pandèmia la política no pot dimitir de la seua responsabilitat".

Alguns dels reptes que se li presenten, segons ha indicat Puig, són el de donar seguretat i estabilitat, reforçar la institucionalitat i fer que "el concepte d'unitat d'acció no siga una frase buida".

En aquest punt, ha assegurat que els polítics tenen "l'exigència ètica que s'aproven uns Pressupostos Generals de l'Estat" i que es faça amb el màxim consens possible, amb "acords que superen l'aritmètica".

També ha al·ludit a la necessitat d'executar la renovació pendent dels òrgans constitucionals, el bloqueig dels quals ha qualificat d'"immoral". I ha reivindicat la reforma del sistema de finançament per a "garantir la suficiència financera i la igualtat" de tots els espanyols.

La tercera reflexió de Puig ha estat relacionada amb la necessitat de "no confondre" amb missatges equívocs a la població en relació a la pandèmia: "No estem en una situació similar a la de març, no pot haver-hi cap relaxació, però tampoc catastrofisme".

Així, ha incidit que cal ser "ponderats" i no deixar-se portar "pels altaveus d'alguna comunitat en concret i la seua situació particular, que està d'alguna manera també contaminant actualment la situació".

"Tampoc ha d'instal·lar-se en l'opinió pública la falta de previsió en la tornada als centres educatius", ha dit, perquè al juliol es va arribar a un acord sobre el full de ruta amb la comunitat educativa.