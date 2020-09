Edurne, poseída por Risto Mejide en 'Idol Kids', donde ha sido la 'mala' del jurado

La cantante Edurne es, junto a Isabel Pantoja y Carlos Jean, una de los miembros del jurado del concurso de canto Idol Kids, que Telecinco estrena este lunes (22 h).

Como se ha podido ver durante la presentación del formato, Edurne ha sido la que en más ocasiones le ha puesto "peros" a los niños que participaban y no ha dudado, con tacto y mimo, en decirles que no o en corregir sus errores.

"He sido justa, exigente y sincera", decía en la presentación Edurne, que, preguntada por si se le ha pegado de Risto Mejide, con el coincide en el jurado de Got Talent, reconocía que podría ser así.

"Son muchos años al lado de Risto, he aprendido mucho y en este caso me he sentido más identificada con él y le he entendido en algunas cosas", confesaba la cantante.

Edurne explicaba sin embargo que cuando se corrige a un niño o se le dice que no puede continuar "se hace desde el cariño, con amor y de manera constructiva, porque es bueno decirles lo que pueden mejorar y ese es mi caso". "Y ves que siguen los consejos y mejoran y lo hacen mejor. Los niños entienden mejor las críticas constructivas que los adultos", reflexionabla la artista, que reconocía que es capaz "de darle mucho al botón rojo" aunque "no es fácil".

Jesús Vázquez ha recordado que los niños viven el concurso "como un juego" y que no se toman a mal el rechazo, pero que aún así, el programa tiene "un equipo de profesionales" para atender a los pequeños si hiciera falta.