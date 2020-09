Pablo celebra sus 'bodas de oro' en 'Pasapalabra' con un especial agradecimiento a su rival

Este jueves fue un día muy especial en Pasapalabra ya que uno de sus concursantes, Pablo, alcanzó sus 50 participaciones en el concurso de Antena 3, unas 'bodas de oro' que Roberto Leal y el resto del equipo celebraron por todo lo alto.

"¡Su programa 50!", exclamó el Leal al presentar al concursante. "Esto no lo hemos ensayado: ¿Cómo sería una marcha nupcial?", preguntó dirigiéndose al público el presentador, que empezaron a cantarla.

Pablo afirmó que "es una gozada estar 50 programas, y con Nacho además. Estoy súper contento y espero llegar a las 'bodas de hueso', que son las de 100 años". Dato que sorprendió a su rival: "Eso no lo sabía".

"Nadie en la historia ha llegado", añadió el concursante, mientras que Leal señaló que "se han inventado por si alguien llega". Pablo afirmó que "a ver si somos nosotros los primeros...".

Ya en el rosco, el participante quiso dedicarle el programa a Nacho: "Si me lo he pasado genial y he sido feliz, entre otras cosas, ha sido al estar con un concursante de su talla", reconocimiento que arrancó los aplausos del público y de su rival.

Pablo y Nacho, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Aparte de la competición del programa, que a todo el mundo le quede claro el buen rollo y la buena sintonía entre ambos, que son amigos fuera de cámara y eso se nota también", comentó Leal.

Nacho, por su parte, afirmó que "estoy muy agradecido a Pablo. Desde el primer día que ha estado aquí me ha obligado a mejorar al máximo, a marchas forzadas. Es un concursante al que siempre he admirado muchísimo y ya es un amigo. Que sigamos mucho tiempo", concluyó.