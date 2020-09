Més de 794.000 alumnes de la Comunitat Valenciana en 3.000 grups més iniciaran el curs més extraordinari per la Covid

Juntament amb ells, en els 1.845 centres sostinguts amb fons públics -1.425 de la xarxa pública i 420 de la concertada- estaran 76.063 docents, un augment del 6,1% a causa de la contractació de 4.374 professionals per a atendre la nova organització 'anticoronavirus'. Açò ha permès crear més de 3.000 nous grups d'alumnes desdoblegats en baixar les ràtios. També creix la nòmina de monitors de menjador, en 3.003 més.

Aquestes són alguns de les dades destacades del nou curs que començarà dilluns que ve, 7 de setembre, a la Comunitat Valenciana i l'entrada de la qual es farà de manera escalonada fins al dia 11, ja que la primera setmana serà "clau per a adoptar les noves rutines per a previndre els contagis massius de Covid", ha recalcat el conseller d'Educació, Vicent Marzà, en una roda de premsa per a presentar les xifres del curs -amb el lema 'Aquest curs, amb tota seguretat, tornem amb ganes'- en la qual ha estat acompanyat pel secretari autonòmic del ram, Miguel Soler.

Marzà ha subratllat que "no es tracta d'un curs ordinari, sinó excepcional i per açò s'han organitzat tots els centres de manera extraordinària" sota unes "premisses bàsiques: seguretat, salut i creixement educatiu". Així mateix, ha asseverat que el model de la Comunitat Valenciana "està preparat per a tots els escenaris", inclòs el d'un empitjorament de la pandèmia o la necessitat de tornar a l'ensenyament telemàtic.

En aquest sentit, ha recordat que el Pla Mulan de formació a distància ha crescut fins a les 44.600 aules virtuals WebEx i els centres disposaran de 30.000 tablets amb connexió a internet per a alumnat en situació de vulnerabilitat.

FORMACIÓ I PRESA DE TEMPERATURA

Així mateix, els centres han designat unes 2.000 persones com a 'responsables Covid' que ja la setmana que vé començaran a rebre formació específica sobre detecció de símptomes i pautes a seguir. L'administració ha adquirit 50.000 termòmetres (els 10.000 primers es distribuiran a partir de la setmana que vé) ja que, encara que es compta amb el compromís de les famílies de prendre la temperatura per a comprovar que no supera els 37,5 graus, els centres també podran fer eixe control. Igualment, s'ha comprat material de protecció: 3 milions de mascaretes, 86.000 litres de gel hidroalcohòlic i un reforç de la neteja i desinfecció.

Per a l'engegada de les mesures es compta amb una inversió econòmica extraordinària de 207 milions d'euros, a més dels 9 milions als ajuntaments per a realitzar extraescolars. En el nou curs, la inversió pública per alumne serà de 438 euros més, segons recalca la Conselleria.

Preguntat per les famílies que pensen en no portar els seus fills a classe per por, el conseller Marzà ha manifestat: "La nostra aposta és fer pedagogia perquè vegen que els seus xiquets estan molt més segurs en els centres educatius, amb les mesures i la coordinació amb Salut Pública, que en qualsevol altre espai de socialització". Ha apuntat que el Ministeri ha demanat un informe a l'Advocacia de l'Estat per a estudiar quines conseqüències podria tindre eixa acció i que és una cosa sol·licitada per totes les autonomies "sense distinció de color polític", ja que totes estan d'acord en la importància de la presencialitat.