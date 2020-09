Barrancas se disfraza de Pablo Motos para anunciar la vuelta de 'El hormiguero'

La nueva temporada de El hormiguero, la número 15, comenzará el próximo lunes 7 de septiembre, pero desde el programa de Antena 3, e incluso el propio Pablo Motos a través de redes sociales, han ido anunciando su vuelta.

Una de las más curiosas es la han protagonizado 'las estrellas del programa', como las califica el presentador, Trancas y Barrancas. En el vídeo se puede ver como las hormigas ya están en el plató para volver al trabajo.

Barrancas, con barba pelirroja para disfrazarse como Motos, trató de imitar al presentador con su clásico saludo: "Amigos, hoy ha venido a divertirse a El hormiguero...", utilizando la voz del valenciano. Pero Trancas le interrumpió antes de seguir.

"No cuela Barrancas", señaló la hormiga. "¿Cómo que no cuela? Si lo he hecho perfecto", le respondió su compañero. Pero Trancas insiste en que se nota que "no eres Pablo. No te has puesto ni las gafas".

Al escucharle, señaló: "¡Ah! Es por las gafas, espera un segundo...", y la hormiga desapareció debajo de la mesa del programa, para aparecer un momento después con ellas puestas.

"¡Ahora sí! Estás perfecto, igualito", exclamó Trancas, mientras que Barrancas anunció que "¡ya no queda nada para que empiece El hormiguero!".