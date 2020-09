La verdad tras la señora de la limpieza cabreada que salía por detrás en la serie 'Compañeros'

A veces tras la escena principal pueden ocurrir muchas cosas. En las series y películas la figuración es importante, pues añade realismo al ambiente. Gente que pasa por detrás, camareros que atienden, clientes en las mesas cercanas y todo tipo de personajes sin voz que enriquecen el escenario de la trama principal.

Pero a veces esas escenas secundarias pueden hacerse con todo el protagonismo gracias a espectadores atentos. Es lo que ha pasado con una escena de Compañeros, la serie de Antena 3 que sigue en la memoria de muchos.

Una usuaria colgó en Twitter una escena en la que puede verse a Francis Lorenzo, Beatriz Carvajal y Tina Sainz. Mientras ellos hablan detrás puede verse a una señora de la limpieza hablando por teléfono, aparentemente muy indignada.

Esta actuación llamó la atención de la usuaria: "¿Cuál es la subtrama de la limpiadora de #Compañeros? Porque parece más interesante que toda la temporada", se preguntaba.

Y quien dijo ser la actriz en concreto, la figurante que hacía de limpiadora, salió al paso con un hilo explicando los porqués de esa escena y asegurando que no fue una buena experiencia.

"Que he visto por ahí a gente diciendo que si esto fue de broma o no sé. No fue broma, yo estaba contratada", aclaraba la actriz, llamada Ana S. González. Ella asegura que se había formado como actriz y que "toda la técnica" actoral que despliega en la escena es gracias a esa formación.

La usuaria borró varios tuits del hilo, en el que deja entrever una crítica a los actores y actrices principales.

"Cuando veían que yo estaba ahí intentaban sabotearme. Por ejemplo, el día de lo del teléfono", asegura la figurante. "Le dijo al director [no cita quién]: oye no sé por qué tiene que estar la señora de la limpieza aquí mientras que nosotros salimos" Vamos, que él era el que daba las órdenes, no el director".

"En series de este tipo lo que pasa es que se hacen pensando en un actor antes que en la historia", acaba criticando la actriz.