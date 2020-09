Jorge Javier Vázquez habla sin filtros de sus problemas con Hacienda: "A las dos semanas me dio un ictus"

Jorge Javier Vázquez volvió este martes Sálvame después de disfrutar de sus vacaciones. Unos días de asueto que lo han puesto en el disparadero por una parte de la opinión pública, que ha vuelto a sacar a relucir los problemas del presentador de Mediaset con Hacienda.

Quizá por eso, en su primer día laboral de la temporada, el catalán ha querido zanjar el asunto con un discurso. "Después de 10 años, es un tema que he tenido en silencio, empiezo a ver la luz de un proceso muy complicado. Después de que pase lo del coronavirus, porque ahora no es momento, me gustaría sentarme a explicarme lo que ha sucedido. Para mí han sido años donde he tenido que luchar contra muchos sentimientos: rabia, frustración, miedo, incertidumbre y ganas de abandonar y dejarlo todo", ha empezado.

"No debo absolutamente nada a Hacienda. Tengo dos años en el Tribunal Supremo. He ganado siete años", ha asegurado, explicando: "En cuanto al IRPF, tributo al 48%, que es el tramo máximo que se tributa en la comunidad que resido, que es la Comunidad de Madrid".

En cuanto a la situación actual que vive el país, ha indicado: "En esta época de crisis en la que mucha gente se va a ver afectada, no creo que debieran pagar siempre los de siempre y creo que las rentas altas debemos ser las que arrimemos el hombro y paguemos más impuestos".

📹Jorge Javier Vázquez habla de su situación con Hacienda y la relaciona con su ictus #yoveosálvamepic.twitter.com/1xX9pLKl7C — Tweets de tele (@teletuits) September 1, 2020

De todo este proceso, ha dicho, lo peor es "el miedo" y el "qué me va a pasar", por lo que, cuando quiso saber a qué se enfrentaba realmente, al preguntarle a su administrador -que es su cuñado- y que este le contestara, a las dos semanas le dio "un ictus".