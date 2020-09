Mila Ximénez se reencuentra con Jorge Javier Vázquez por primera vez desde el anuncio de su cáncer de pulmón

El final de la temporada de vacaciones ha llegado a su fin para muchas personas, como para Jorge Javier Vázquez que este martes ha regresado a Sálvame como su presentador y se ha podido reencontrar con Mila Ximénez.

La colaboradora volvió la semana pasada a los platós y con el regreso de su compañero ha dado una breve entrevista sobre las polémicas que ambos han protagonizado durante el verano y la enfermedad de la sevillana.

Con un chroma como fondo para utilizar un barco con tumbonas como localización han empezado bromeando: "Le he pillado gustado al yate. Fíjate que me han dado palos, pero cuando se enteren que en el grande iban los perros".

"La de hostias que me han caído... ¡sale más a cuenta tener una cuenta en Suiza! Necesito saber para las próximas vacaciones a dónde puede ir la gente de izquierdas y cuánto puedo gastar", continuaba Vázquez.

El conductor del programa ha sido directo con las críticas sobre el cáncer de Ximénez, a lo que está a respondido que "lamenta profundamente ir con ese aspecto, pero si quieren se rapa o viene con muletas. Si se tiene que disculpar porque con su tratamiento no se cae el pelo, pues lo hace".

"Entré en una depresión muy gorda y no paraba de llorar. Yo decía '¿por qué me ha tocado esto ahora? No creo que acabe con un mal final porque no me lo merezco. Estoy luchando y haciendo los tratamientos con energía y ganas", ha confesado muy emocionada.

A pesar de comunicar que "va a tener que vivir toda la vida con él", la andaluza ha recibido buenas noticias: "El resultado es que todo está bien, sigue quieto. Nos quedan tres sesiones más de quimio y cuando acabe seguiré con la inmunoterapia. Me ha dejado tranquila la doctora. La mejor noticia es que no hay ninguna noticia".