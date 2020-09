Los joroños le cuentan una 'historia de miedo' a Juanra Bonet en '¡Boom!': "Teníamos una presencia en casa"

La finalidad del dinero del bote de ¡Boom! que le quieren dar algunos de los participantes del concurso no deja de ser curiosa y despiertan la inquietud en Juanra Bonet, que siempre quiere saber algo más.

Eso fue lo que pasó este martes cuando Los joroños, que también sucumbieron contra Los dispersos en el programa de Antena 3, le contaron al presentador que harían con los cerca de dos millones de euros (1.695.000 euros) del bote y, de paso, del origen de su nombre.

"Queremos comprarnos una casa familiar (los cuatro concursantes eran hermanos) y darle un nuevo hogar a Joroño", explicó Virgilio. Bonet se sorprendió ante la explicación del concursante: "¿A quién?".

El concursante explicó que "Joroño es un fantasma", pero el presentador no le dejó continuar, sino que dio paso a la primera bomba del programa. Tras superarla, y antes de enfrentarse a la segunda, Bonet les pidió que explicasen mejor lo del espectro.

"Tenéis un fantasma, eso es así. La siguiente pregunta que se me ocurre es si lo habéis traído aquí: No, ¿no?", afirmó el presentador. Tras las carcajadas de los cuatro hermanos, Virgilio señaló que "no porque lo hemos perdido y por eso, lo queremos recuperar".

El participante continuó con la 'historia de miedo' familiar: "Hemos veraneado toda la vida en un pueblo de Segovia y cuando éramos pequeños, había una buhardilla en el chalé donde siempre había ruidos, sonidos extraños, una presencia...".

Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Bonet bufó con la historia, pero Virgilio continuó: "Mi hermana mayor nos aterrorizaba con los cuentos de Joroño. Poco a poco esa presencia se fue haciendo familiar y amistosa, incluso nuestros hijos lo han vivido, pero tuvimos que vender la casa".

"Entonces, perdimos a Joroño y queremos recuperarlo", comentó. Su hermana Juana María añadió que "a esa casa que vendimos le quitaron la buhardilla y el fantasma no tiene donde ir. Lleva dos años intentando venirse con nosotros, pero no tenemos donde ponerlo".

"Tenemos que comprar una casa para recuperarlo. Es una presencia que siempre hemos notado en esa casa e incluso las visitas, cuando preguntaban por los ruidos les decíamos que era Joroño", admitió Juan antes de enfrentarse a la segunda bomba del programa.