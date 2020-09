Mañueco subraya que CyL "cree en la sanidad pública" es de las CCAA que "más presupuesto destina a sanidad"

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Tudanca a cuenta de los recortes en sanidad, Fernández Mañueco ha negado la existencia de dichos recortes y ha subrayado que "la máxima prioridad presupuestaria" es la sanidad pública "de calidad".

El presidente de la Junta ha recordado que el 50 por ciento de la presente legislatura se ha visto marcado por una pandemia que "lo condiciona todo" y ha acusado al portavoz socialista de realizar una argumentación "totalmente falsa".

Así, ha insistido en que Castilla y León "es una de las comunidades autónomas que más presupuesto destina a sanidad" con un peso que "se va incrementando" año tras año con "más sanitarios contratados que antes de la crisis y más gasto real".

Como ejemplo de esa apuesta por la sanidad pública, ha recordado que la Comunidad es de la que "menos dinero" destina a conciertos con centros privados y ha negado que los consultorios médicos se encuentren cerrados, pues "están abiertos previa cita telefónica".

Por ello, ha pedido a Tudanca que "deje de difundir noticias insidiosas" y ha recordado que "el gran problema de la sanidad es la falta de profesionales" y el peso en los sistemas de financiación autonómica, el cual "no ha afrontado ningún Gobierno de España en los últimos 15 años".

Por último, el presidente de la Junta ha pedido a Tudanca que "pacte las cuentas y abandone su sectarismo". "Si no sabe, no quiere o no puede, apártese", ha concluido Fernández Mañueco.

Durante la sesión plenaria de este martes, Tudanca ha reconocido el trabajo de los sanitarios y ha defendido que "hoy más que nunca todo el mundo es consciente de la importancia de tener una sanidad pública fuerte". "Todo el mundo menos ustedes", le ha advertido a las filas 'populares'.

Tudanca ha preguntado si la Junta "va a dar condiciones dignas" a los sanitarios y si "hay algo real además de anuncios" por parte de la Junta. "Abra los consultorios, mejore los contratos a profesionales, avance en nuevas dotaciones, refuerce la atención primaria, rescate de una vez Hospital Burgos y garantice todas radioterapia", ha concluido el portavoz sociaista.