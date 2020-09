Joaquín Prat vuelve de sus vacaciones bronceado y con una perilla que sorprende a todos sus compañeros

El fin de las vacaciones de agosto ha llegado con la vuelta de los principales presentadores y colaboradores de televisión al streaming. En El programa del verano se espera aún la vuelta de Ana Rosa Quintana que termina sus vacaciones el próximo lunes.

Por el momento, Joaquín Prat ha vuelto a presentar la sección de sociedad con un estilo renovado. El comunicador ha aparecido con un vistoso bronceado y con una divertida perilla.

El nuevo look del presentador ha sorprendido a todos compañeros y a varios usuarios en las redes sociales. Patricia Pardo ha destacado el nuevo aspecto de su compañero y ha añadido: "La perilla bien, ¿no?". "Bueno, ya veré si me afeito, es que me da pereza, se lo tendré que preguntar a la jefa", ha confesado el presentador.

Joaquín Prat, te quiero, pero con perilla no vengas #elprogramadelverano — Maca Sempere🌺 (@macasempere) September 1, 2020

Joaquín Prat Jr. camino de ser Gérard Tichy. Todo bien este martes. pic.twitter.com/WBISrMoMMz — Fausto Fernández (@faustianovich) September 1, 2020

Pardo no ha sido la única en sorprenderse con el aspecto veraniego del periodista y, es que al final del programa, Sonsoles Ónega también ha quedado ignotizada por la perilla de Joaquín Prat desde el plató de Ya es mediodía.

"Con la mascarilla no me había dado cuenta de tu perilla", ha comentado sonriente la presentadora. "no mientas que ya nos habíamos visto en camerino", ha confesado el colaborador bromeando con su compañera.