Coronavirus.-Espadas propone la entrega de medallas de la ciudad el 23 de septiembre y su traslado a Fibes

A preguntas de los periodistas, tras asistir a la inauguración de un supermercado, Espadas ha explicado que el evento, además, se trasladará este año del Teatro Lope de Vega al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) con el objetivo de que se puedan garantizar todas las medidas de seguridad sanitaria ante el coronavirus.

Explica que se decidió en su momento trasladar el festivo local a septiembre al "no tener mucho sentido" que permaneciera en una Feria de Abril que no se iba a celebrar. "Elegimos el día un poco a ciegas de entre las distintas posibilidades, pero intentando llevarlo a después del verano, porque no sabíamos cuál era el escenario", explica.

Sin embargo, advierte de que se está aún en "un escenario todavía de incertidumbre, de precaución sanitaria, y, por tanto, difícilmente se pueden hacer otro tipo de eventos de mayor envergadura o que signifiquen concentraciones de personas mayores". "Hemos optado por mantener ya este festivo en esa fecha de forma definitiva, como se aprobó por parte del Pleno", añade.

Espadas entiende que "lo lógico es que este año no quede en blanco" y se realicen los reconocimientos y distinciones "a los que tienen derecho" las instituciones y personas físicas ligadas a la ciudad.

Esta entrega de medallas en Fibes, tal como adelantan varios medios de comunicación, irá precedida de un pleno en el que se aprobará el listado de distinciones y que se celebrará en los próximos días. "Vamos intentando desarrollar las cosas que se pospusieron y que tienen que culminarse antes de final de año", añade el alcalde, haciendo referencia a un evento que habitualmente se desarrolla el día de San Fernando, que este año ha acogido un acto homenaje en la Plaza Nueva a las víctimas de la pandemia del coronavirus, así como un reconocimiento a los trabajadores de los servicios esenciales.