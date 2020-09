Ricky Gervais, el cómico alabado por Vox, sobre la tauromaquia: "Si torturáis por diversión, prefiero que gane el toro"

El humorita y creador de la serie The Office, Ricky Gervais, aplaudido por Santiago Abascal por su discurso en la ceremonia de los Globos de Oro, vuelve a arremeter de nuevo contra la tauromaquia, esta vez en un vídeo de más de 2 minutos donde el actor comparte su postura con respecto a los toros.

El vídeo que se ha hecho viral, comienza con una fuerte declaración de intenciones: "Prefiero que no luchéis contra el toro, pero si lo hacéis, si elegís torturar a un toro hasta la muerte por diversión, espero que se defienda, y la autodefensa no es delito. La verdad es que prefiero que gane el toro", comenta.

Ricky Gervais: "Prefiero que no haya corridas de toros, pero si alguien decide torturar a un animal hasta la muerte por diversión, quiero que gane el toro". pic.twitter.com/laQdHU4JBE — Kamchatka (@kamchatka_es) August 31, 2020

"¿Quién quiere torturar a un animal hasta la muerte por diversión? ¿Y qué clase de putos imbéciles van a verlo?", se pregunta el director para luego comentar de forma sarcástica "voy a torturar a este toro hasta la muerte, va a estar asustado y lo voy a hacer lentamente, apuñalándole con cosas para que pierda sangre, está aterrorizado, la gente grita y está desconcertado. Solo quiere que pare, el toro no ha hecho nada malo y no quiere luchar", continuaba.

"Si elegís luchar contra un toro por diversión: '¡Qué os follen!'", grita el humorita contra aquellos que disfrutan de la tauromaquia. A continuación comenta que siempre lee comentarios en Twitter de personas diciendo que no les gustan los toros, pero que el torero no se merece morir, a lo que el productor contesta: "El toro se está defendiendo, ¿qué va a hacer? Tiene cuernos e intenta parar a un sádico".

Gervais también arremete contra el argumento de proteger y perpetuar este espectáculo porque es tradición, a lo que contesta: "También la esclavitud. ¡Qué le jodan a la tradición! También lo era la caza de brujas o el sacrificio de niños. Hemos progresado".

Esta no es la primera vez que el cómico se pronuncia sobre la tauromaquia, hace un año llamó "sucio psicópata con lentejuelas" a Morante de la Puebla después de que la foto del torero secándole las lágrimas con un pañuelo ensangrentado apareciese en el Daily Mail.

Sin embargo, Ricky Gervais dio mucho que hablar en España a principios de año, cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, aplaudiese el discurso que el humorista dio mientras presentaba la ceremonia de los Globos de Oro. "Si este tipo fuera español habría que darle un Goya. Porque algunos (no todos) necesitan que se les recuerde lo obvio", escribía el político.

Si este tipo fuera español habría que darle un Goya. Porque algunos (no todos) necesitan que se les recuerde lo obvio. #Goyas2020pic.twitter.com/bAXhO0lBRf — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 25, 2020

En el vídeo que publicó Abascal, Gervais les pedía a los galardonados que no dieran ningún discurso político porque no "sabían nada del mundo real", haciendo alusión el líder de Vox a aquellos cineastas y actores que no temen dar su opinión sobre temas controvertidos.