El juez le da la razón por segunda vez a Alessandro Lequio en su juicio contra Olvido Hormigos

Septiembre ha comenzado con una buena noticia para Alessandro Lequio en un año para el olvido, nunca mejor dicho. Porque el juez ha vuelto, por segunda vez, a darle la razón a él y a su esposa, María Palacios, en su juicio contra Olvido Hormigos.

Tal y como ha podido conocer Diez Minutos, el colaborador de El programa de Ana Rosa y su mujer han conocido que la resolución de la justicia les es favorable en una segunda demanda que interpusieron contra la exconcejala, a quien ya le ganaron una primera batalla.

Hormigos aseguró en varias publicaciones y en diversos platós de televisión durante el año 2016 que había mantenido un supuesto affaire con el aristócrata italiano en el pasado.

"Todo lo que conté es verdad. Ha pasado ya bastante tiempo, pero yo no fui la que dio su nombre en televisión. Fue María Patiño. En Telecinco es una historia que conocía todo el mundo. De hecho la contó él. Pero Lequio iba diciendo que estuvimos juntos en un camerino y eso no es verdad. Me llevó a su casa. Yo no he mentido. La gente que le conoce sabe cómo es", fueron algunas de sus palabras, como recuerda el susodicho medio.

Debido a ello, el matrimonio formado por el exmarido de Ana Obregón y su actual pareja decidieron presentar una doble demanda contra la tertuliana y exconcursante de GH VIP: la primera de ellas por sus palabras en televisión y otra por las declaraciones y exclusivas que dio a una revista.

"Estaba en juego la intimidad de Lequio y también la de María [Palacios], la violación de esa intimidad, el daño causado durante tanto tiempo", fueron las razones que arguyeron como pareja. Y el juez les dio la razón en la primera de ellas en marzo de 2019.

Fue entonces cuando ganaron la primera de las demandas a la exconcejala, a la que condenaban por entrometerse injustificadamente en la intimidad del matrimonio a pagar 60.000 euros por los perjuicios causados por sus revelaciones, así como a pagar también los costos judiciales y los gastos de las defensa de la parte demandante.

Y ahora, Olvido Hormigos tendrá que hacer frente al pago de 50.000 euros, como así lo ha estipulado en este caso el juez, que ha vuelto a darles la razón a Alessandro Lequio y María Palacios en su segunda demanda.