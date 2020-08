Puig admet que els actes del 9 d'Octubre "patiran l'impacte de la pandèmia"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha admés aquest dilluns que els actes institucionals de la celebració del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, "patiran l'impacte de la pandèmia" de la Covid-19, tot i que encara està per definir la programació definitiva i el format en el qual es durà a terme.

Així ho ha manifestat en una entrevista en la Cadena Ser, recollida per Europa Press, en ser preguntat per si preveu que els actes institucionals del 9 d'Octubre es ressenten a conseqüència de la crisi sanitària del coronavirus.

El cap del Consell ha comentat que "fins i tot no està definit exactament com serà el format" dels actes amb els quals aquest any se celebrarà el dia gran de la Comunitat "però òbviament patiran l'impacte d'aquesta pandèmia, que impacta en la nostra manera de viure", ha asseverat.

Reinicialitzar serveis

Puig espera que "aquesta situació passe al més prompte possible, per a de veritat llavors sí, tornar a una normalitat millorada perquè que hem d'aprendre del que ha passat", ha subratllat.

En aquest sentit, el president ha instat a "aprendre les lliçons i millorar molts serveis públics fonamentals" com la sanitat o la xarxa de residències. En la seua opinió, "tot al final ha de tindre la seua pròpia reinicialització" i aquesta crisi ha d'ajudar "per a evidenciar les nostres manques i millorar tot allò que també tenim bé".

Homenatge a víctimes i professionals

L'acte d'homenatge a les víctimes valencianes de la Covid-19 tindrà lloc entre el 8 i el 9 d'Octubre, depenent de la programació definitiva que es puga realitzar.

En aquest esdeveniment es farà un reconeixement "a aquelles persones que ja no estan entre nosaltres i a les seues famílies pel dolor enorme que ha significat, en molts casos, no poder acomiadar-se d'ells", però a més, es rendirà "homenatge als professionals dels serveis sociosanitaris" i a tants treballs que durant la pandèmia s'ha demostrat "el fonamental que són", ha explicat Puig.

Segons el cap del Consell, "hi ha molts serveis essencials que moltes vegades no tenen la consideració suficient davant els nostres ulls i hem vist ara, en aquesta situació d'enorme dificultat com hi ha serveis que han funcionat molt adequadament", com la distribució en l'àmbit alimentós, la "potència del qual" s'ha vist "d'una manera molt clara", ha ressaltat.