Benjumea (Cs): "El uso del remanente es un asalto en toda regla a los municipios de nuestra provincia"

"Debemos evitar que el gobierno presidido por Pedro Sánchez, con la complicidad del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, meta la mano en los fondos ahorrados por nuestros municipios", sobre todo, en un momento como el actual, "en el que cualquier recurso va a ser necesario para salir de la crisis económica que se nos avecina", ha afirmado en un comunicado, en el que recuerda que serían 258 millones de euros la cifra que, "según calcula el gobierno de la Diputación", se podría prestar al Estado por el uso del remanente.

Unos municipios, ha indicado el diputado, "que se han esforzado para ahorrar y hacer una buena gestión" para que ahora "se adueñen de sus recursos" que, además, "no tienen un destino claro". Además, "no nos olvidemos que con esta medida se crea ciudadanos de primera y de segunda", debido a que los municipios "que no tengan recursos dependen de las diputaciones, mientras que los que sí tengan recursos recibirán la inyección directa desde el Gobierno".

"Es destacable la insensibilidad por parte del Gobierno de Sánchez e Iglesias, al no ofrecer un trato económico igualitario a todos los ayuntamientos en una situación tan difícil como la actual", ha comentado. Por ello, la posición de Benjumea pasa por manifestarse en contra del Decreto de Ley 27/2020, que para él tiene un fin "confiscatorio" que, además, "rompe el consenso con el municipalismo", que los va a llevar a "un callejón sin salida".

Asimismo, "a las puertas de una nueva crisis económica, esta apropiación no hará sino agudizar mucho más el problema que se nos viene encima", ha añadido el diputado naranja. "No nos olvidemos que los ayuntamientos son las administraciones que soportan más carga de servicios a los ciudadanos. En este sentido, no podemos renunciar a nuestro dinero, pues no solo haría que aumentaran las carencias, sino que también asfixiaría a nuestros municipios".

"Si pretendemos salir de la foto de la despoblación como tanto defiende el gobierno de la Diputación, desde luego el camino no pasa por saquear los fondos municipales. Así no", ha concluido Benjumea.