Revilla cree que debe haber "alguna norma" que sea común y obligatoria para todas las CCAA ante el inicio de curso

Por ello, ha confiado que en la sectorial del jueves, 27 de agosto, entre los ministerios de Sanidad y Educación y las comunidades autónomas para abordar el inicio del curso escolar se "homologuen" normas y criterios de obligado cumplimiento para que no haya una autonomía que aplique uno y otra apueste por otro en asuntos, como, por ejemplo, la modalidad de enseñanza que se va a impartir (presencial, semipresencial o telemática).

"Vayamos de la mano todos. España, con sus peculiaridades es un país, y en cosas tan serias como la sanidad y la educación yo creo que no podemos tomar cada uno medidas que sean ocurrencias por quedar mejor o peor", ha afirmado Revilla, que espera que se articulen medidas que "hagan a todos ir por el mismo camino".

Así lo ha defendido este martes Revilla en declaraciones a los medios de comunicación al ser cuestionado por la cogobernanza entre el Gobierno de Cantabria y las comunidades para hacer frente al COVID-19.

Aunque se ha mostrado "partidario" de que las autonomías tengan "flexibilidad", ha opinado que debe haber "alguna norma de obligado cumplimiento que no permita que haya discriminaciones" en asuntos "muy serios" como la educación o la sanidad.

"TENEMOS QUE ABRIR LOS COLEGIOS"

Revilla ha vuelto a defender este martes ante los medios de comunicación que se tienen que "abrir los colegios" y seguir funcionando en esta 'nueva normalidad', al igual que ocurre en otros ámbitos, como el económico, hasta que haya vacuna -cree que habrá "varias" a final de este año-, adoptándose hasta entonces medidas de prevención frente al COVID-19 "rigurosísimas" y "más duras".

En relación con la vuelta a las aulas, Revilla ha opinado que el protocolo aprobado en Cantabria para el próximo curso es "muy drástico" y "riguroso" y está dirigido a evitar aglomeraciones en las aulas, para lo que se han contratado más de 200 docentes, y a favorecer la creación de grupos de convivencia en el aula que estén aislados de otros para evitar así contagios.

Además, Revilla ha recordado que, en Cantabria, el uso de la mascarilla en el aula será obligatorio a partir de alumnos de 6 años y recomendable en el resto. Además, todos los usuarios del transporte escolar tendrán que emplearla.

LA SITUACIÓN DE CANTABRIA ANTE EL COVID, "SOPORTABLE"

Revilla ha vuelto a insistir en que, pese al aumento de casos de coronavirus que se están registrando en España tras la apertura de la movilidad, "no hay vuelta atrás" y se debe convivir en la nueva normalidad sin parar la economía.

Se ha mostrado "seguro" de que no habrá nuevo confinamiento y ha opinado que la situación actual "no es comparable" con la que había a comienzos de la pandemia.

El presidente considera que el hecho de que haya más positivos se debe, además de a la apertura de la movilidad, a que se están realizando más pruebas de detección del COVID-19 ya que antes solo se hacían a aquellos con síntomas y ahora a cualquiera del entorno de un contagiado, con lo que están aflorando muchos casos asintomáticos.

Además, considera que, en Cantabria, la situación del COVID-10 es "soportable" con un virus "menos agresivo" que antes, generando menos número de hospitalizaciones e ingresos en la UCI. A su juicio, la comunidad está "mucho mejor" que el resto de la media de España.

Esta mejor situación de Cantabria frente al COVID-19 es lo que, según Revilla, ha hecho que haya habido mucha afluencia de turistas en julio y agosto, meses en que cree que la comunidad va a ser "récord de todos los tiempos", algo que ha contrapuesto a panoramas "bastante desoladores" de otros puntos turísticos de España, sobre todo los más dependientes del turista extranjero.

Revilla ha vuelto a insistir en su llamamiento, sobre todo a la juventud, en el respeto a las medidas de uso obligatorio de la mascarilla, al distanciamiento social y a mantener una adecuada higiene de manos.

FONDO COVID-19

También, a preguntas de los periodistas, Revilla se ha mostrado partidario de que el Gobierno central apruebe un nuevo fondo COVID-19 para las comunidades, algo que desde éstas se esta demandando.

"Hombre claro, todo lo que sea que nos den dinero cómo no lo voy a compartir", ha dicho Revilla, que se ha mostrado a la expectativa de lo que pueda decir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras haber regresado de vacaciones.

Sobre la presencia este miércoles, 26 de agosto, del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en Cantabria -inaugura un encuentro sanitario en la UIMP- y cuestionado por la posibilidad de reunirse con él, Revilla ha señalado que "no tiene ni idea" y el titular de Sanidad "no le ha llamado". "Si está por aquí le llamaré yo si no", ha añadido.

El presidente cántabro ha realizado estas declaraciones a los medios en el Gobierno, donde este mediodía ha recibido a los miembros del equipo del proyecto de largometraje 'Dos vacas y una burra'.