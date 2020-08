El PP pide la comparecencia de Puig para explicar la 'vuelta al cole' y no ve seguridad en su plan

"Desde el PP apostamos por la presencialidad en el inicio de curso, pero una presencialidad segura. Y para ello son muchos los aspectos que no se han tenido en cuenta y son básicos. El plan de contingencia que la Conselleria ha trasladado a los centros educativos para el inicio de curso escolar es insuficiente y ambiguo, genera más confusión entre los docentes. El Botànic ha intentado blanquear su plan de 'vuelta al cole' diciendo que estaba consensuado con la comunidad educativa pero es no es verdad", ha denunciado la portavoz del PP.

A su juicio, "es fundamental saber a qué se deben la falta de previsión, los desajustes, las mentiras, la ausencia de test y porque no garantizan la seguridad de los docentes ni dan instrucciones claras. Está en juego la salud de los valencianos y no es un tema que se tenga que tomar a broma".

Para Gascó, "en estos momentos hay problemas reales y dudas de los equipos docentes a los que la Conselleria no ha dado ninguna respuesta. Hay muchas cuestiones en el aire como qué hacer con el alumno que da positivo si no se localiza a la familia o qué pasa con el resto de alumnos y profesores que han estado en contacto con el alumno".

Por tanto, según ha informado el PP en un comunicado, la diputada ha señalado que el planteamiento de Educación "es un plan de contingencia sin ningún rigor; una propuesta que deja a los docentes en situación de incertidumbre y dudas".

Gascó ha indicado que "tampoco existe la más mínima referencia de cómo deben los equipos directivos gestionar la transmisión de información en caso de que las autoridades sanitarias confirmen o desmientan uno o varios casos de Covid-19 en el centro educativo" y ha advertido de que "la falta de un protocolo de cómo gestionar la información va a incrementar la desinformación".

"Parece que las instrucciones las hayan hecho Pepe Gotera y Otilio", ha criticado la parlamentaria, que igualmente ha lamentado que la Conselleria "considere que el profesorado tenga baja probabilidad de exposición al contagio" en su plan de contingencia.

La diputada sostiene que "siempre eligen la opción que deja más indefensos a los docentes. Necesitan pautas claras sobre cómo actuar en estas cuestiones concretas. La Conselleria no quiere tomar decisiones y delega en los equipos directivos".

PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN

Para la portavoz 'popular', "hay serios problemas en la organización escolar" y ha lamentado que, después de seis meses, "no se hayan dado pautas claras sobre aspectos tan básicos como las entradas y salidas del centro, las grietas en las clases burbuja con hermanos en diversas clases, uso compartido de aseos, transporte, comedor o profesores sustitutos".

"En realidad, hay falta de prevención y seguridad en los centros educativos, sin test serológicos, sin enfermería escolar y sin material. Desde el mes de abril ya pedimos test masivos y periódicos. Hay que dar una opción a las familias que tienen miedo. Hay que darles soluciones, herramientas, y dar seguridad", ha añadido.

En su opinión, Educación "ha preparado un plan obsoleto con el que se lava las manos" ya que "si mandan a los alumnos a casa, no están preparados para tener una conectividad potente para poder seguir clases on line. No hay un plan B para dar educación a distancia en condiciones, después de cinco meses. Ni los centros están preparados ni saben qué alumnos necesitan tabletas. La prioridad máxima del gobierno debería ser ayudar a la gente que necesita este tipo de recursos en caso de confinamiento. La brecha digital no se ha subsanado con el reparto de dispositivos digitales".

CONCILIACIÓN

Además, sostiene que otro problema "grave" es la conciliación. En esta línea, considera que a las familias "hay que darles respuestas y ofrecer soluciones". Sin embargo, ha denunciado que en el Consell "siempre llegan tarde, a rebufo, copiando a otras comunidades autónomas".

"La vuelta al cole de Puig y Marzà no ofrece garantías. El plan de la Conselleria se ha hecho pensando en la propaganda y no es eficaz: falla en la prevención, en la coordinación, en la detección, falla en los canales de información y en las pautas de actuación. Las familias tienen que exigir que las cosas se hagan bien para que la presencialidad tenga garantías necesarias porque, en estos momentos, los protocolos no son viables porque la Conselleria no ha hecho un buen plan de contingencia. Todavía hay tiempo para tomar medidas", ha apuntado.