Maryanne Trump, hermana del presidente, le acusa de ser un hombre "sin ningún tipo de principios"

Recientemente se han publicado unas declaraciones realizadas por Maryanne Trump Barry, la hermana de Donald Trump, en las que parece que no tiene en muy buena estima al presidente de Estados Unidos.

Maryanne critica diversas actitudes y decisiones tomadas por el Gobierno, como es el caso de la inmigración, ya que no entiende que niños fuesen separados de sus padres en la frontera, para ser llevados posteriormente a centros de detención.

Las declaraciones, recogidas por SDPNoticias y publicadas por el The Washiton Post , las realizó Maryanne a Mary L. Trump, la sobrina del presidente, quien hace poco publicó el libro "Too Much and Never Enough" (Demasiado y nunca suficiente), en el que critica a su tío y lo acusa de tener problemas psicológicos.

"Todo lo que quiere es apelar a su base. No tiene principios, ninguno, ninguno… Estoy hablando con demasiada soltura, pero ya sabes. El cambio de relatos. La falta de preparación. Las mentiras. Vaya mierda", declaró Maryanne.

Esta información publicada a tan solo unos meses de las elecciones presidenciales meten más presión a la candidatura de Donald Trump, ya que en esta ocasión las declaraciones vienen de su entorno más cercano, su familia.

Sin embargo, desde La Casa Blanca han tratado de quitarle hierro al asunto y ha recordado a su hermano menor, Robert, quien falleció la semana pasada debido a unas hemorragias cerebrales provocadas por una caída, declarando: "Todos los días sale algo nuevo, ¿a quién le importa? Echo de menos a mi hermano, y continuaré trabajando duro por el pueblo estadounidense. No todo el mundo está de acuerdo, pero el resultado es obvio. Nuestro país será pronto más fuerte que nunca".