El PPCV asegura que Puig "miente cuando dice que la 'vuelta al cole' es consensuada" y que "todo son dudas"

Gascó ha criticado que el Botànic "intenta vender como un logro y como un ejercicio de diálogo la 'vuelta al cole' cuando no es así". Al respecto, ha manifestado que "ni todos los sindicatos están de acuerdo, ni todas las federaciones de padres, ni muchas otras plataformas educativas", ha informado el PP en un comunicado.

De hecho, ha puntualizado que las familias, a dos semanas de que empiece el curso, "no tienen idea de cómo va a ser el nuevo funcionamiento escolar y el desarrollo de las clases".

La portavoz de Educación ha señalado que "hay cuestiones reprochables en la gestión del Botànic, como la falta de mesas oficiales en las que se levantan actas para consensuar algo tan importante como la 'vuelta al cole'".

"No hay ni mesas de padres ni de alumnos, se limitan a hacer foros cuyos compromisos resultantes no obligan, no existe forma de poder reclamar a través de un acta y no se está dando ninguna garantía jurídica", ha denunciado.

Gascó ha indicado que la tónica ante el inicio del curso escolar "se resume en continuos ximoanuncios que no resuelven nada, no se puede gestionar una pandemia desde la propaganda".

Así, ha señalado que el profesorado "sigue siendo insuficiente, no cubre lo que los centros han solicitado, las tabletas tampoco son suficientes y por tanto no solucionan el problema de la brecha digital. Por no hablar del material de protección, diario, para profesionales y alumnado".

Además, ha criticado que "faltan instrucciones claras, por lo que se han generado muchísimas dudas entre los equipos directivos que no son resueltas por la administración, hay falta de seguridad jurídica para los docentes, que tienen que asumir toda la responsabilidad sanitaria en los centros y los planes de contingencia están obsoletos, porque la realidad actual es muy distinta a la del mes de julio".

Gascó ha afirmado que las medidas que se han adoptado en los centros "se han impuesto de forma unilateral desde la Conselleria y en muchas ocasiones no dan respuesta a sus necesidades". "Es triste que los directores se estén poniendo en contacto con el PPCV para denunciar la falta de respuesta por parte de la administración", ha indicado.

Finalmente, la portavoz de Educación del GPP ha señalado que el PP "seguirá denunciando todo aquello que esté mal hecho ante el inicio del curso escolar, porque está en juego la salud de todos".

"Lamentamos que por sectarismo y superioridad moral el Botànic no haya tenido en cuenta ninguna de las propuestas que desde el PPCV hemos pasado al 'president' Puig por escrito desde el mes de abril, como la implantación de la enfermera escolar, la realización de test serológicos, un plan de digitalización, la necesidad de planes de contingencia elaborados por expertos y hasta una ley de conciliación para solucionar los múltiples problemas que generan los confinamientos", ha concluido.