El incendio de La Palma, cerca de ser estabilizado, cuenta con tres frentes activos

Así lo ha afirmado este sábado el inspector jefe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, Andrés Rodríguez, durante unas declaraciones a los medios para informar de la situación del incendio forestal y de las labores que se están llevando a cabo.

"Ahora mismo la situación es que lo tenemos más o menos estabilizado. No está controlado aún y si las condiciones meteorológicas ayudan y la previsión de tiempo prevista para hoy de altas temperaturas y viendo no nos afectan mucho, puede ser que lo logremos mantener y que no se nos escape la zona que tenemos ahora mismo", dijo.

En este sentido, Rodríguez comentó que se trata de una valoración más optimista que la que había ayer por la tarde cuando se inició el fuego.

UNOS 300 VECINOS DESALOJADOS

Por su parte, la cifra de vecinos que han tenido que se desalojados de manera preventiva por su cercanía al incendio asciende a unas 300 personas, según ha informado el Cabildo.

De esta manera, casi todos ellos se han trasladado hasta las viviendas de familiares o amigos, mientras que 37 están en el Albergue Cuatro Caminos, 10 en el de Pino de la Virgen y dos en la Residencia de Mayores de Santo Domingo.

Por su parte, los barrios evacuados son Colmenero, Catedral, Los Lomitos, Cueva de Agua, Briestas, Zona Alta, El Castillo, Las Tricias, Hoya Grande, Llano Negro y La Mata.