La Generalitat assegura que hi haurà una "gran vinculació" entre Atenció Primària i col·legis

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat aquest divendres que hi haurà una "gran vinculació" entre els centres educatius i l'Atenció Primària per a controlar els brots de coronavirus que puguen sorgir a les aules, i que aquests es "encapsularan".

El cap del Consell ha insistit que "la voluntat de la Generalitat i del conjunt de la comunitat educativa de la Comunitat Valenciana és que hi haja la màxima presencialitat possible" i ha remarcat que "hi ha un pla", encara que estarà "subjecte sens dubte" a l'evolució de la pandèmia.

Sobre quines mesures s'implementaran en cas que puguen produir-se contagis a les escoles, Puig ha incidit en què "el que hi haurà és una gran vinculació entre Atenció Primària i els centres educatius". "El que és important és que l'Atenció Primària tinga els recursos suficients per a actuar en cas que hi haja algun contagi", ha afegit.

En aquesta línia, ha detallat que "està posat en el protocol que si hi ha un contagi s'ha d'aïllar al xiquet o al professor en un moment determinat i ara són les autoritats sanitàries, en aquest cas les d'Atenció Primària qui prendrà les decisions corresponents".

"Si afecta una aula en concret, eixa aula s'intentarà encapsular perquè no hi haja un contagi massiu", ha precisat, abans de subratllar que "estarà tot protocol·litzat". Ha afegit que també és possible que hi haja altres aportacions que en aquests moments s'estan fent per a extremar les respostes".

Així mateix, ha recalcat que la intenció és complir amb una presencialitat del 100% en els cursos d'infantil i primària, que fins primer de l'ESO es produïsca aquesta presencialitat i que, després d'eixe curs, "com a mínim hi haurà presencialitat del 50 per cent" perquè els alumnes assistisquen als centres "almenys la meitat de la setmana".

"En la Comunitat Valenciana s'està fent tot el que és humanament possible per a aconseguir eixe objectiu", ha dit, abans de destacar la "important inversió" de 200 milions d'euros per a augmentar la plantilla en més de 4.000 professors i 3.000 monitors.

Puig ha insistit que s'ha fet un "esforç extraordinari per part dels equips directius dels centres", que treballen en cada centre per "arribar a la màxima presencialitat" i que "eixe aspecte fonamental de l'educació que és la socialització dels xiquets i xiquetes siga possible".