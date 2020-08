València activa el plan de emergencia para afrontar septiembre "con garantías" frente a la Covid

Con la activación del plan de emergencia se pretende "garantizar derechos fundamentales, la seguridad de toda la población de València y de quienes, por diversos motivos, se dirigen a esta ciudad, porque en definitiva ejerce de capitalidad del área metropolitana sobre la que extiende su influencia y con la que está conectada permanentemente: "La Covid no entiende de términos municipales, por ello hemos de tener una visión amplia" ha indicado Aarón Cano en un comunicado.

Esta medida se adopta ante el "preocupante" aumento de casos que se detectan y para afrontar la llegada del mes de septiembre, especialmente el inicio escolar, "ante una situación que se considera inédita". A este respecto, el concejal ha señalado que "estamos preparados para afrontar este reto con garantías".

El Cecopal actúa como centro de coordinación de diferentes delegaciones del Ayuntamiento para coordinar actuaciones en estas situaciones de emergencia, así como para "optimizar" la gestión de los medios humanos y materiales disponibles.

ACCESO A LOS COLEGIOS

Aarón Cano ha mostrado "especial interés" por el inicio del curso escolar, que se pretende que sea seguro. Para ello, se ha elaborado, conjuntamente con la Delegación de Educación, un Plan para que el acceso a los centros, durante el horario de entrada, se realice "con las máximas garantías".

Así los niños junto con quienes les puedan acompañar, si se da el caso, así como los profesionales que trabajan en estos centros "pueden estar tranquilos" porque, según ha dicho, "hemos previsto los medios para su protección frente a la Covid en este momento de la jornada escolar. Esto es lo que más nos importa".

El concejal recuerda la necesidad de utilizar las medidas preventivas frente a la Covid que indican las autoridades sanitarias. "No me cansaré de repetirlo, la única vacuna frente a esta pandemia es nuestro compromiso, hay que cumplir las medidas porque no hay otra forma, hasta ahora, de parar al virus. Nuestra responsabilidad salva vidas", ha concluido.