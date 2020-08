Creu Roja i el Projecte Allibera sensibilitzaran a banyistes per a erradicar el fem de les platges

Creu Roja, en col·laboració amb el Projecte Allibera mitjançant l'aliança d'Ecoembes amb SEObirdLife, lluita per erradicar el fem de les platges de la Comunitat Valenitat aquest estiu, informant i sensibilitzant sobre la importància de la correcta gestió dels residus contaminants.

Especialment enguany, amb la COVID-19 estan apareixent nous materials en la vida de les persones com són les màscares i els guants. Creu Roja i Projecte Allibera volen "conscienciar a les persones perquè aquests residus, entre altres, no acaben sent espècies invasores de les nostres platges i mars", ha subratllat Karine Lopes, Responsable de Medi Ambient de Creu Roja en la Comunitat Valenciana.

"També és important emfatitzar sobre consells sobre com reduir el consum de productes d'usar i tirar en un dia de platja i especialment, l'ús de bosses reutilitzables", ha destacat.

Per a això, s'han previst durant l'estiu determinades accions de sensibilització en platges de les províncies d'Alacant, Castelló i València en les quals s'instal·laran taules informatives i es proporcionarà informació a través dels agents de salut i sensibilització en platges.

De moment aquestes accions estan previstes en algunes platges de localitats com Dénia, Benicassim, Oropesa, Peníscola, València, Cullera, Sagunt i Gandia.

Per a tardor està previst reprendre l'activitat de seguiment de fems marins que duen a terme en col·laboració amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, en concret, amb la Direcció General de la Sostenibilitat de la Costa i de la Mar, unes accions de ciència ciutadana en les qual es realitzen mostrejos de fems marins en superfície d'arena en uns trajectes lineals de platges.

Aquestes intervencions, que es realitzen des de 2015, han portat una font important de dades. De poder realitzar-se en aquesta ocasió, s'efectuaran a les platges de Guardamar del Segura, Santa Pola, Alcossebre i València.