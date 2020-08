Sueca tanca les platges al públic en horari nocturn per a evitar nous contagis

L'Ajuntament de Sueca ha prohibit l'accés a les seues platges entre les 23.00 i les 7.00 hores davant la situació d'especial risc per a la salut pública derivada de l'increment de casos positius per Covid-19 haguts en l'última setmana per tota la geografia espanyola.

Així ho ha fet saber aquest dijous l'alcalde de la capital de la Ribera Baixa, Dimas Vázquez, que ha pres amb la finalitat d'evitar la proliferació de botellots i trobades nocturnes incontrolades. S'ha adoptat en consens amb els seus homòlegs de les entitats locals menors del municipi del Perelló i Mareny de Barraquetes, Juan Botella i Jordi Sanjaime, respectivament, ha indicat el consistori.

Vázquez ha recordat que la limitació es fa extensiva a "qualsevol instal·lació temporal situada dins de l'arena en la mateixa franja horària". Aquestes mesures són aplicables cada dia de la setmana, inclosos els festius. La Policia Local vigilarà el seu estricte compliment i se sol·licitarà la col·laboració de la Guàrdia Civil, adverteix en el ban.

Després de fer un breu repàs recordant la resolució de 17 d'agost de 2020 sobre mesures de prevenció que s'implementen en tota la Comunitat Valenciana per la Covid, recorda que "l'incompliment d'aquestes mesures podrà ser objecte de sanció segons disposa la Llei General de Sanitat 14/1986, de 25 d'abril, i la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana 10/2014, de 29 de desembre".

Vázquez conclou l'edicte demanant "responsabilitat individual als ciutadans per a evitar la propagació de la Covid-19 amb el compliment de totes les mesures de prevenció".