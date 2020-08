Philippe Garrel, Tsai Ming-Liang, Hong Sang-soo y Peter Strickland, competirán en Zabaltegi del Zinemaldia

De los diez largometrajes y nueve cortos programados, varios fueron premiados o proyectados en la última Berlinale, pero también hay obras que iban a participar en el suspendido Festival de Cannes o películas que, en breve, pasarán por la Mostra de Venecia y el Festival de Toronto.

En un comunicado, desde el Zinemaldia han destacado, entre los estrenos en España procedentes del Festival de Berlín, el del consagrado realizador surcoreano Hong Sang-soo (Seúl, 1960) que mostrará la película con la que ganó el Oso de Plata al Mejor director, 'Domangchin yeoja/The Woman Who Ran', en la que una mujer aprovecha el viaje de negocios de su marido para visitar a tres viejas amigas.

Sang-soo ya participó en San Sebastián con 'Dangsinjasingwa dangsinui geot/Yourself and Yours' (Sección Oficial, Concha de Plata a la Mejor dirección, 2016) y con 'Geu-hu/The Day After' (Zabaltegi-Tabakalera, 2017).

Philippe Garrel (París, 1948), figura clave del cine francés de las últimas décadas, volverá a San Sebastián con la película que concursó en la Sección Oficial de la última Berlinale, 'La sel des larmes/The Salt of Tears', que narra los encuentros y desencuentros de un joven de provincias con varias mujeres en París.

El cineasta galo, a quien el Festival dedicó en 2007 la retrospectiva Conocer a Philippe Garrel, también presentó 'L'amant d'un jour/Lover for a Day' (Zabaltegi-Tabakalera, 2017) y 'La frontière de l'aube' (Zabaltegi-Especiales, 2008).

También estuvo incluida en la competición germana 'Rizi/ Days', de Tsai Ming-Liang (Kuching, 1957), que obtuvo el Premio del Jurado Teddy con este filme sobre dos hombres que comparten su soledad. Laureado en varias ocasiones en Venecia, donde obtuvo el León de Oro con 'A qing wan sui' (Vive l'amour, 1994) y el Gran Premio Especial del Jurado por 'Jiao You' (Stray Dogs, 2013), el director malasio afincado en Taiwán mostró su ópera prima, 'Qing shao nian nuo zha' (Rebeldes del dios neón, 1993), en Zabaltegi-Nuevos Directores.

'Los conductos', que muestra la peripecia de un hombre que huye del control de una secta religiosa, brindó al colombiano Camilo Restrepo (Medellín, 1975) el Premio GWFF a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Berlín.

El filme inauguró la sección Encounters, en la que la portuguesa Catarina Vasconcelos (Lisboa, 1986) se alzó con el Premio Fipresci con su debut 'A metamorfose dos pássaros/ The Metamorphosis of Birds', que recrea el pasado familiar de la propia directora. 'The Trouble with Being Born', segundo trabajo de la austriaca Sandra Wollner (Leoben, 1983) fue distinguido con el Premio Especial del Jurado de Encounters con un filme protagonizado por una niña-androide, mientras que la cineasta china Song Fang (Nankín, 1978) obtuvo el CICAE Art Cinema Award en la sección Forum del último Festival de Berlín con su segunda película, 'Ping Jing/ The Calming', sobre las tribulaciones de una documentalista treintañera.

Por su parte, con experiencia en festivales como Cannes, Berlín o Venecia, Nicolás Pereda (Ciudad de México, 1982) presentará previo paso por Toronto el estreno internacional de 'Fauna', una comedia sobre cómo la violencia se ha infiltrado en el imaginario popular de México.

Entre otros trabajos del cineasta destacan 'Perpetuum Mobile' (2009), que ya compitió en Horizontes Latinos tras ser previamente seleccionada en Cine en Construcción, y 'Verano de Goliat' (2011), incluido en el ciclo 4+1: Cine mexicano contemporáneo.

Un año después de concursar en la Sección Oficial del Festival con 'A Dark-Dark Man' (2019), el director kazajo Adilkhan Yerzhanov (Djezkazgan, 1982) regresará tras participar en la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia con 'Zheltaya koshka/ Yellow Cat', un filme que conocerá su estreno español en San Sebastián y que trata de dos amantes que quieren dejar atrás su pasado criminal y montar un cine.

Asimismo, como ya se anunció hace unas semanas, Juan Cavestany (Madrid, 1967) participará en Zabaltegi-Tabakalera con el estreno mundial de 'Un efecto óptico', en la que Pepón Nieto y Carmen Machi se ven atrapados en un bucle temporal.

CORTOMETRAJES

Zabaltegi-Tabakalera también incluye la proyección de nueve cortos, uno de los cuales está dirigido por el británico Peter Strickland (Reading, 1973), que presentará 'Cold Meridian', un filme de seis minutos que mezcla danza y onirismo.

Strickland es autor como 'Katalin Varga' (2009), que el Festival incluyó en 2014 en su retrospectiva Eastern Promises; 'Berberian Sound Studio' (2012); 'The Duke of Burgundy' (2014) e 'In Fabric' (Sección Oficial, 2018).

Por otro lado, el belga Leonardo van Dijl (Kortrijk, 1991), que obtuvo una mención especial con 'Umpire' (2015) en Nest, mostrará el resultado de 'Stephanie', proyecto que en 2017 participó en el programa Ikusmira Berriak y que trata sobre una gimnasta de 11 años sometida a una gran presión.

Por su parte, el egipcio Sameh Alaa (El Cairo, 1987) es el director de 'I am Afraid to Forget Your Face', que recorre el tortuoso camino de un hombre por reunirse con su amada. Estas dos obras estaban incluidas en la selección oficial de cortometrajes del Festival de Cannes, que no pudo celebrar su 73 edición debido a la pandemia originada por el Covid-19.

La francesa Naïla Guiguet (Vitry-sur-Seine, 1988) rodó durante una velada LGBT+ de música techno su debut en el cortometraje profesional, 'Dustin', seleccionado por la Semana de la Crítica de Cannes, Toronto y Vila Do Conde, mientras que Pedro Peralta (Lisboa, 1986) es el autor de Noche perpetua, inspirado en una historia real que sucedió al inicio de la posguerra española en 1939.

Por su parte, Bell Zhong (Shanghai, 1991) competirá con su nuevo corto, 'Huan le shi guang/ Having a Good Time', rodado tras trabajar como primer asistente de dirección a las órdenes de realizadores como Diao Yinan o Bi Gan.

Finalmente, Zabaltegi-Tabakalera programará tres cortometrajes de producción española que ya habían sido anunciados. 'Correspondencia' que plasma el intercambio de misivas audiovisuales entre las cineastas Carla Simón (Barcelona, 1986) y Dominga Sotomayor (Santiago de Chile, 1985); 'Ya no duermo', seleccionado en el programa Kimuak del Gobierno Vasco, supone el debut de Marina Palacio (San Sebastián, 1996) tras graduarse en Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), y 'Autoficción' es una pieza de corte experimental de Laida Lertxundi (Bilbao, 1981).

Un jurado designado por el Festival elegirá el filme merecedor del Premio Zabaltegi-Tabakalera, dotado con 20.000 euros: 6.000 serán entregados al director de la película y los 14.000 restantes, a su distribuidor en España.