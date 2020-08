Javier Coronas se 'enfada' en 'Pasapalabra': "O cambiamos el sistema, o yo me aburro"

El pasado lunes, Javier Coronas advirtió a Roberto Leal que venía "con ganas de perjudicarte el programa", y este miércoles el showman volvió a 'protestar' por el formato de una de las pruebas de Pasapalabra, siempre con un tono de ironía y humor.

El equipo naranja, formado por Raquel Sánchez Silva, Pablo y Coronas se enfrentó a la prueba 'Una de cuatro', en la cual, durante 90 segundos, el presentador expone diferentes preguntas, y el invitado o concursante tienen que elegir la respuesta correcta entre cuatro opciones.

La primera en participar fue la presentadora, que fue acertando respuestas hasta que solo quedaron 10 segundos, que falló y le pasó el turno al concursante, que adivinó todas las que pudo hasta que se acabó el tiempo, sin darle opción a Coronas a participar.

Raquel Sánchez Silva, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Entonces el showman, muy serio, se dirigió a Leal: "Me aburro", y el presentador le contestó que "habías dicho que no querías volver, pero es que ni siquiera has empezado".

"Me aburro muchísimo. O cambiamos el sistema o yo me aburro, lo digo en serio", advirtió Coronas a Leal mientras este se reía. "Que yo me marcho, que no me conocéis", añadió.

El presentador continuó con la broma: "Sin ti, que habría ha sido la leche, Pablo se ha llevado 28 segundos para 'El Rosco'". Al final, Coronas continuó en el programa hasta el final, participando en todas las pruebas.