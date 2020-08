Manu Tenorio recuerda el accidente que casi le cuesta la vida: "No sé si volví a nacer, pero la vida me dio un aviso"

Hoy se cumplen dos años desde aquel fatídico día en el que Manu Tenorio sufrió un grave accidente doméstico que le provocó quemaduras de segundo grado a causa de una descarga eléctrica. Sin embargo, el artista se muestra optimista al recordar aquel día según su última publicación de Instagram.

"De aquella ocasión de la que, hoy hace dos años, no sé si volví a nacer pero desde luego que la vida me dio un buen aviso...", comienza el extriunfito en su post. Tenorio no duda en confesar lo que recuerda de aquel día: "Lo primero que me viene la cabeza es lo importante que fue tener a mi familia cerca, y lo que más me emociona es la cantidad de mensajes de apoyo y cariño que me llegaban por todas partes".

El cantante asegura que no se queda con el dolor que pasó o las secuelas que tiene de aquel día, sino con el cariño que recibió. Además considera que fue "una gran herramienta para centrarme única y exclusivamente en recuperarme".

El artista cierra su publicación con una bonita dedicatoria a sus seguidores: "Gracias familia!! De verdad que vuestro amor y cariño es el mejor patrimonio que se le puede brindar a un artista".