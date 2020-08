L'FP es manté com el nivell formatiu més sol·licitat en la Comunitat Valenciana

La Formació Professional (FP) es manté com el nivell formatiu més sol·licitat per les empreses de la Comunitat Valenciana i ha acaparat el 40% de les ofertes d'ocupació en 2019, malgrat baixar 3,8 punts percentuals respecte a l'any anterior. Per part seua, les ofertes que requereixen titulació universitàries són una mica menys, un 37,9%, segons un estudi d'Adecco Group Institute i Infoempleo difós aquest dimecres.

L'informe mostra com la demanda de titulats d'FP es distribueix de manera desigual entre les diferents comunitats autònomes. De nou, 6 de cada 10 ofertes que requereixen FP són per a exercir treballs a Catalunya, la Comunitat de Madrid i País Basc.

En el cas de la Comunitat Valenciana, la regió se situa en el cinqué lloc del rànquing autonòmic amb un 7,2% de les ofertes dirigides a aquests professionals i augmenta la seua aportació 0,22 punts percentuals respecte a l'any anterior.

Dades nacionals

Per contra, en el conjunt del país, el 38,8% de les ofertes d'ocupació publicades en 2019 requerien als candidats un títol universitari, percentatge lleugerament superior al de 2018 i que sobrepassa, encara que per poc, a les ofertes que demanaven un títol en Formació Professional (38,76%).

D'aquesta manera, les ofertes que precisen d'un títol universitari tornen a estar per damunt de les que demanen FP, enfront del que va succeir en 2018, quan les ofertes d'ocupació per a titulats en FP van aconseguir un màxim històric del 42%, superant per primera vegada a les que demandaven estudis universitaris, segons el citat estudi.

Dins de l’FP, en 2019 es van publicar un 23,5% d'ofertes dirigides a estudiants de grau superior, un punt menys que en 2018, mentre que les ofertes per a grau mitjà van disminuir fins al 15,3%, enfront del 17,8% de l'any anterior.

El 41% de les ofertes d'ocupació que inclouen entre els seus requisits estar en possessió d'un títol d'FP no especifica la família professional. Del 59% restant, les àrees que més ofertes d'ocupació concentren són Administració i Gestió (15,3%), Electricitat i Electrònica (9,6%), Fabricació Mecànica (7,4%), Instal·lació i Manteniment (6,8%) i Informàtica i Comunicacions (4,2%). Aquestes cinc especialitats professionals es reparteixen el 43% de les ofertes que busquen a candidats amb FP, percentatge set punts superior al de 2018.

La resta d'àrees que van rebre un major nombre d'ofertes per a titulats en FP durant 2019 van ser Comerç i Màrqueting (3,4%), Hostaleria i Turisme (2,2%), Transport i Manteniment de vehicles (1,9%), Sanitat (1,7%) i Química (1,1%).

La part baixa de la taula l'ocupen les ofertes d'Agrari, Seguretat i Medi Ambient, Activitats Físiques i Esportives i Fusta, Moble i Suro, entre altres. Totes aquestes categories juntes només aconsegueixen l'1% de les ofertes d'FP.

FP de Grau Mitjà

L'estudi ressalta que les persones que han estudiat un grau mitjà d'FP continuen sent un dels col·lectius amb majors possibilitats de trobar ocupació. També l'àrea d'Administració i Gestió és la més demandada, amb un 13,9% de les ofertes d'ocupació publicades.

Li segueixen les àrees d'Electricitat i Electrònica, amb un 9,8%; Instal·lació i Manteniment, amb un 7,3% i Fabricació i Mecànica amb un 7,3%. Per davall se situen altres com a Sanitat, amb un 3%; Comerç i Màrqueting (2,9%), Informàtica i Comunicacions (2,9%), Hostaleria i Turisme (2,5%), Transport i Manteniment de Vehicles (2,3%) i Imatge Personal (1%).

El grau superior, conegut com FP2, també aglutina un gran nombre d'ofertes d'ocupació, segons aquest informe. El rànquing l'encapçala de nou Administració i Gestió, que concentra quasi un 16,2% de l'oferta d'ocupació dirigida a professionals amb FP2. A continuació se situen Electricitat i Electrònica (9,4%), Fabricació Mecànica (7,5%) Instal·lació i Manteniment (6,4%) i Informàtica i Comunicacions (5,1%).

Per davall del 4% de les ofertes d'ocupació dirigides a tècnics superiors se situen les categories de Comerç i Màrqueting (3,8%), Hostaleria i Turisme (2%), Transport i Manteniment de Vehicles (1,6%), Arts Gràfiques (1,2%) i Química (1,2%).

Madrid, Catalunya i País Basc concentren l’oferta d’FP

Quant a la distribució territorial de l'oferta d'ocupació per a titulats d'FP, Catalunya continua sent l'autonomia que més candidats amb estudis d'FP requereix (22,5%), superant a la Comunitat de Madrid (19,8%) i a País Basc, que conserva la tercera posició, amb un 15,5%. Aquestes tres regions concentren prop del 58% de les ofertes dirigides a titulats en FP.

Molt per davall es troben Andalusia (7,9%), Comunitat Valenciana (7,2%), Castella i Lleó (6,2%) i Aragó (3,8%). Entre el 3% i el 2% es troben Galícia (3%), Navarra (2,7%) i Castella-la Manxa (2,7%). Per part seua, Canàries se situa en el 1,76%, seguida de Cantàbria (1,57%), Murcia (1,33%), Balears (1,2%), Astúries (1,16%) i La Rioja (1,04%).

Al final de la llista figuren Extremadura (0,55%) i les ciutats autònomes de Melilla i Ceuta (0,08% i 0,07%, respectivament).

Per sectors, la construcció és el sector que més tècnics d'FP demanda, amb un 6,7% de les ofertes. Li segueix la indústria, que perd la primera posició amb un 6,3% de l'oferta, i l'hostaleria i el turisme (5,9%).