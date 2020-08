La Comisión de Personal de Salud critica "irregularidades" en la contratación de personal

Según ha indicado en un comunicado, "la Administración no sólo no cumple con lo acordado, sino que realiza acciones sin contar con los representantes de los trabajadores modificando sus condiciones laborales de manera unilateral".

La Comisión ha señalado que "muchos trabajadores/as del SNS viven en estos momentos una situación de inseguridad e incertidumbre al no tener sus calendarios de turnos, no saber su continuidad laboral, etc.".

Según ha expuesto, "asta administración tiene que tener en cuenta que las y los trabajadores han dado todo, y siguen haciéndolo, en esta situación de pandemia y que, como personas que son, también tienen su vida personal y familiar que conciliar".

Ha añadido que "la Administración debe cuidar a sus trabajadores respetando sus derechos sobre conciliación de vida familiar a través de una mejor gestión organizativa en las unidades de sus centros, así mismo debe comunicar y negociar cualquier cambio que se produzca en las condiciones laborales de éstos". "Esta alarma sanitaria aún no ha terminado y tenemos que remar todos en la misma dirección para poder cubrir las necesidades que se produzcan", ha concluido.