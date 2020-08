Puig defiende la "máxima presencialidad" en el nuevo curso escolar con medidas de "máxima seguridad"

Puig se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido tras visitar junto al ministro de Ciencia, Pedro Duque, las instalaciones del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) en el Parque Científico de la Universitat de València, preguntado por cómo será la vuelta al colegio el próximo 7 de septiembre en la Comunitat y por las ratios que se mantendrán.

El jefe del Consell ha asegurado que el "riesgo cero no existe" pero ha apostado por aplicar las pautas que lleven a minimizarlo para garantizar la asistencia de los estudiantes a clase, también teniendo en cuenta el papel de la escuela en la socialización, que ha considerado "fundamental".

Igualmente, ha destacado el acuerdo con la comunidad educativa -sindicatos, profesores, padres y padres, ha precisado- y la "hoja de ruta" logrados en la Comunitat Valenciana para la próxima vuelta al colegio. Tras ello, valorado también el "esfuerzo enorme" hecho por la administración y por "cada centro" educativo, sus directivos y personal para adaptar las aulas a la situación sanitaria actual.

Ximo Puig ha subrayado la "coordinación" que ha habido en este ámbito en este territorio y ha señalado, respecto al papel que deben jugar las comunidades autónomas en este ámbito, que "cada uno debe asumir sus responsabilidades".

Así, ha defendido, preguntado por la celebración de una Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar asuntos como el inicio del curso escolar, la "unidad de acción" y la existencia de "protocolos homogeneizados" pero ha insistido en la responsabilidad de cada uno.

El jefe del Consell ha manifestado que "si hay comunidades autónomas que no tienen ningún plan o que no han hablado con sus comunidades educativas es su responsabilidad y no la del Gobierno de España" y ha insistido en el trabajo llevado a cabo en la Comunitat Valenciana para "generar la máxima seguridad" que garantice "que los niños vayan al colegio".

Puig ha comentado que "el presidente del Gobierno -Pedro Sánchez- anunció que habría una Conferencia de Presidentes para poner en conjunto las distintas miradas que se tienen sobre unas competencias que están asociadas a las comunidades autónomas" y ha asegurado que en ese proceso él, como responsable autonómico, "nunca" ha intentado "mirar hacia otro lado" o "dejar la responsabilidad" de la Comunitat en otro ámbito".

A este respecto, ha agregado que durante el estado de alarma decretado ante la Covid-19 "ha habido una unidad de acción muy positiva con el Gobierno de España y las comunidades autónomas" pero ha reiterado que "cada uno debe asumir su responsabilidad" y ha aludido de nuevo al acuerdo alcanzado entre la administración valenciana y la comunidad educativa "en aquello que es competencia nuestra".

En cuanto a la vuelta a la aulas en la Comunitat Valenciana, su presidente ha afirmado que el objetivo de la Generalitat es "generar la máxima seguridad a padres y madres y que los niños y las niñas puedan ir al colegio y tener una educación lo más normalizada posible".

En este línea, Puig ha insistido en la importancia de la socialización en el ámbito escolar y ha dicho que "los confinamientos y las medidas restrictivas también tienen costes psicológicos", además de los "sociales y económicos".

SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD

"Se trata de que haya la mayor presencialidad posible, sobre todo entre los niños y niñas más pequeños, y tener la posibilidad por medio de la compactación por aulas de garantizar la mayor seguridad posible", ha expuesto.

El responsable autonómico ha añadido que "si surgen casos" de Covid-19 "encapsularlos rápidamente y hacer lo que se está haciendo en estos momentos, intentar hacer un seguimiento y la trazabilidad máxima para evitar que se propague más el virus". Ha defendido actuar de esta manera estando "siempre pendiente de la evolución de la pandemia" como se ha "dicho desde el primer momento" y siendo "prudentes".

Ximo Puig ha aseverado, al respecto, que el acuerdo de la Generalitat con la comunidad educativa valenciana tiene "previstas distintas posibilidades, e función de cómo avance la pandemia". "A diferencia de otros lugares, aquí tenemos un acuerdo", ha repetido, a la vez que ha mencionado el refuerzo de personal en los colegios, con "más de 4.000 profesionales".

El presidente ha considerado que a frenar el coronavirus y los rebrotes contribuirán también las medidas adicionales decretadas por la Conselleria de Sanidad que entraron en vigor este martes.

"EL RIESGO CERO NO EXISTE"

"El riesgo cero no existe y el que diga que se puede garantizar no está diciendo la verdad", ha afirmado, a la vez que ha insistido en que la Comunitat trabajará para "minimizar los riesgos" asumiendo "la coexistencia con el virus", que "va a ser obligada hasta que la ciencia dé una respuesta".

Preguntado por si se plantea un inicio de curso no presencial, Puig ha respondido que esa "no es un cuestión que esté encima de la mesa en estos momentos" y ha defendido de nuevo la presencialidad y la seguridad en las aulas, además de abogar por "hacer todo lo humanamente posible para evitar riesgos a alumnos y profesores".