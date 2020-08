Raquel Sánchez Silva, en 'Pasapalabra': "Que no nos vuelvan a llamar paquetes"

La pista musical de Pasapalabra volvió a dar este martes unos grandes momentos, siempre con la música y el buen humor de los invitados y concursantes como protagonistas.

Raquel Sánchez Silva y Nya de la Rubia se enfrentaron para lograr 5 segundos extras para sus concursantes: "Es inevitable, pero tenemos que jugar a la pista musical", afirmó Roberto Leal entre risas.

La presentadora se dio por aludida: "¿A ti te pasa algo con nosotras?", quiso saber. "Porque no hayamos acertado una canción de Enrique Iglesias que sonaba como todas las suyas, no significa que no seamos buenas jugadoras de la prueba", añadió Sánchez Silva.

Leal afirmó que "tenéis otra oportunidad de demostrarlo ahora", antes de facilitarlas el año de la canción: "1969", señaló el presentador antes de dar paso a la primera pista, unos segundos de la música.

De la Rubia fue la primera en apretar el pulsador y ponerse a bailar, pero cuando Leal le dio paso, reconoció entre risa que "eso lo pusieron en la boda de mi hermana, pero ahora no me acuerdo". El presentador contestó: "¿Estabas en la barra libre?".

Raquel Sánchez Silva y Nya de la Rubia, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

En el rebote, su rival tampoco supo contestar y pasaron a la siguiente pista, un verso de la canción: "Por mil caminos sin fin", leyó el presentador. Sánchez Silva fue esta vez la más rápida, pero tras una carcajada, no adivinó la respuesta, y su compañera, tampoco.

Leal dio paso a más música y la presentadora apretó el pulsador mientras se quedaba escuchando y pensando: "No... Se confirma que somos unas paquetes en la pista musical", afirmó.

"Es muy difícil", admitió De la Rubia, dando paso el presentador a la siguiente pista "el título dicho con otras palabras: Existo entonando". La actriz esta vez fue la primera en apretar el pulsador mientras Sánchez Silva hacía aspavientos en señal de que sabía la respuesta.

La presentadora afirmó que "esto va por las dos, que no nos vuelvan a llamar paquetes. Es Vivo cantando (tema interpretado por Salomé)", logrando dos valiosos segundos para su concursante.