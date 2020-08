La Comunitat Valenciana registra dos morts, 391 nous casos i 20 brots més

La Comunitat Valenciana ha registrat dos morts amb coronavirus, un d'ells resident, 391 nous casos i 20 brots més d'aquesta malaltia, amb huit contagis relacionats en el major d'ells.

Així ho ha indicat la Conselleria en un comunicat, en el qual ha detallat que s'ha produït un brot de huit casos a València relacionat amb l'àmbit social, un altre de set casos al Puig, també social; i quatre focus més de sis casos cadascun a Albatera, Banyeres de Mariola, Museros i Sant Mateu.

Igualment, hi ha tres brots amb cinc persones afectades a Crevillent, València i la Vila Joiosa, i quatre focus amb quatre contagis a Dénia, Moncada, Paterna i València.

La resta de brots afecten tres persones cadascun i es localitzen a Alacant, Castelló de la Plana, Orihuela i València (quatre).

Quant als 391 nous casos, per províncies, 34 s'han donat a Castelló (2.129 en total); 172 a la província d'Alacant (5.703 en total); i 177 a la província de València (10.036 en total). A més, hi ha 8 casos sense assignar, amb el que l'acumulat de casos sense assignar és de 29.

D'altra banda, s'han donat 282 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 21.444 (2.911 a Castelló, 7.000 a Alacant i 11.508 a València, província on s'han reassignat 5 altes). Hi ha altres 25 altes que continuen sense assignar.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 278 persones ingressades, tres més que ahir i dues més en vigilància intensiva. Són 7 a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 80 a la província d'Alacant, d'ells 9 en l'UCI; i 191 a la província de València, 25 d'ells en UCI.

D'aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 3.276 casos, la qual cosa suposa un 12,5% del total de positius.

En les últimes 24 hores s'han realitzat 6.591 proves PCR, per la qual cosa el percentatge de positius és del 5,93%. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 705.535, de les quals 567.547 han sigut a través de PCR i 137.988 mitjançant test ràpid.

Dos morts, un en residències

S'han registrat dues defuncions per coronavirus, un d'ells en residències, des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions ascendeix a 1.488 persones (227 a la província de Castelló, 519 en la d'Alacant i 742 en la de València).

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 21 residències de majors, dues més que ahir (8 a la província d'Alacant i 13 a la de València), quatre residències de persones amb diversitat funcional (1 a la província de Castelló, 1 a la d'Alacant i 2 en la de València) i 2 centres de menors a València.

En les últimes hores, set treballadors han donat positiu, igual que cinc residents. A més, hi ha hagut un mort. Actualment es troben baix vigilància activa de control sanitari tres residències en la Comunitat Valenciana (una a Alacant i dues a València).