La Generalitat considera que està "preparada" per a la "tornada al col·le"

La Generalitat Valenciana no veu urgent avançar la Conferència de Presidents en la qual es tractarà la denominada 'tornada al col·le', ja que està "preparada" i ho té tot previst, amb un acord aconseguit amb la comunitat educativa i un full de ruta en la qual es contemplen "tots els escenaris" en el context de la crisi sanitària pel coronavirus.

Segons subratllen fonts del Govern valencià, es tracta d'un acord i un full de ruta "clar i detallat" aconseguida amb la comunitat educativa, per la qual cosa consideren que no és urgent avançar la Conferència de Presidents, tal com ha demanat el president de Múrcia, Fernando López Miras, qui ha urgit a Pedro Sánchez a avançar "el màxim possible" eixa reunió per a abordar de manera exclusiva l'inici del curs escolar.

En el cas de la Comunitat Valenciana, l'alumnat tornarà el 7 de setembre als centres amb totes les mesures de seguretat establides per les autoritats sanitàries que, des de la Conselleria d'Educació, recalquen que han executat amb "recursos i augment de professors", amb les premisses de "màxima seguretat" i "major presencialitat possible", avançades en el seu moment pel conseller del ram, Vicent Marzà.

El departament dirigit per Marzà va anunciar al juliol la mobilització d'uns fons extraordinaris de 207 milions d'euros per als centres públics i concertats amb la finalitat d'afrontar el pròxim curs escolar. El gruix d'aquest muntant servirà per a contractar 4.374 mestres i professors més, que se sumaran als que ja formen part de la plantilla del sistema educatiu valencià i dels Plans d'Actuació per a la Millora (PAM).

Des d'Educació es va demanar als centres educatius que comunicaren les seues necessitats per a elaborar una "radiografia" per a dissenyar una organització que responga a les dues premisses. Dels més de 200 milions d'euros anunciats, la major part anirà a parar a la contractació extra de docents.

D'igual manera, Educació va obrir el passat 14 d'agost el termini perquè els ajuntaments demanaren ajudes per a organitzar les activitats extraescolars, per al que es disposa de nou milions d'euros.

Així mateix, Educació i els sindicats STEPV-IV, FE-CCOO-PV, CSI-F i FeSP-UGT van signar a principis de juliol l'acord per a la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal de professorat per al curs 2021-2022: 23 hores lectives setmanals per a docents d'Educació Infantil, Primària i Educació Especial i de 18 hores en la resta d'ensenyaments.