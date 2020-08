Els hotelers miren amb incertesa a la tardor en un agost "impossible de salvar"

Els hotelers ja miren amb "preocupació i incertesa" cap a la tardor, després d'un agost en el qual els establiments de costa, sol i platja que han pogut reobrir han aconseguit mantindre "bastant bé" la seua ocupació, amb xifres que oscil·len entre el 65% i el 70% de les seues places disponibles, encara que no han funcionat tan bé altres destinacions, com és el cas de les ciutats.

El sector ja fa balanç d'un "estiu fatal" i encara que la segona quinzena d'agost encara "està per vendre", els continus canvis en les mesures restrictives, la inclusió d'Espanya en la 'llista negra' de destinacions en diversos països europeus o les quarantenes obligatòries ja han provocat "algunes cancel·lacions".

En qualsevol cas, "dues o tres setmanes no arreglen mig any" colpejat per la Covid-19, apunta el president de la Confederació d'Empresaris Turístics (CET-CV), Luis Martí, qui ja admet que la seua esperança que setembre es convertira en una prolongació d'agost "no podrà ser". Així, el president de l'Associació Empresarial Hostalera de Benidorm, Costa Blanca i Comunitat Valenciana (HOSBEC), Toni Mayor, augura ja "algun tancament" a la tardor si la situació no remunta.

Per al responsable de CET-CV, no són les últimes mesures establides pel Ministeri de Sanitat el que perjudica el futur del turisme, sinó la manera amb la qual s'anuncien i justifiquen, la seua "improvisació". Al seu judici, "ben venudes" no implicarien majors problemes però "el canvi de regles a meitat camí" genera "por, desconfiança i la gent no viatja".

A més s'ha mostrat "perplex" perquè per a aquestes noves restriccions no s'haja consultat al sector i s'haja optat per "soltar una bomba" abans d'un cap de setmana tan assenyalat com és el del 15 d'agost.

Amb això, la segona quinzena del mes que ara arranca es troba "absolutament compromesa, amb més incerteses que certeses", ha dit, i més tenint en compte que la majoria d'establiments ofereixen ara facilitats per a cancel·lar fins a l'últim moment.

En tot cas, és el litoral de la Comunitat amb hotels i piscina els que millor han funcionat i fins i tot han rebut un mercat nacional de gent jove i parelles amb xiquets que fins hui no havia sigut tan massiu i que des d’Hosbec, Toni Mayor, espera poder fidelitzar per a l'any que ve.

No obstant això, si el turisme internacional no torna, hi ha establiments que hauran de tancar a final de mes, ja que "no hi ha per a tots aquest estiu", ha admés. Segons Mayor, les pèrdues enguany són "totals per tots costats" però creu que és moment de "solidaritat" i de "ser generosos".

50 empreses acrediten estrictes protocols

Per això, des que es va començar a principis de juny a treballar en la reobertura d'establiments turístics, HOSBEC va posar en marxa un sistema per a reconéixer i acreditar a aquelles empreses que han adaptat i s'han compromés a complir amb els requisits establits per les autoritats sanitàries, i han implantat la 'Guia de reobertura post Covid-19' per a establiments hotelers i allotjaments turístics de la Comunitat.

'Tourism Covid19 Protocol-ON' té com a objectiu reconéixer a les empreses que a través d'una declaració responsable i una aportació de tota la documentació i evidències sobre el seu compliment han demostrat l'adopció de les mesures requerides de prevenció en les seues instal·lacions, entre el seu personal i proveïdors i per descomptat per als seus clients.

Mig centenar d'establiments associats a HOSBEC en la Comunitat han obtingut aquest reconeixement (39 a la província d'Alacant, 6 en la de Castelló i 5 a València). Entre les empreses que han obtingut el segell, hi ha 39 Hotels, 4 apartaments turístics, 3 càmping, i 4 empreses d'oferta complementària.

A aquests establiments poden sumar-se 15 més en els pròxims dies, que són els que es troben en aquest moment tramitant la seua acreditació amb l'examen dels protocols implantats.

Aquest sistema ha evolucionat i destinacions com Benidorm han reincorporat aquesta metodologia de declaració responsable per a tots els sectors de la seua oferta turística: restauració, parcs d'atraccions i oci, visites turístiques i museus, transport turístic, oficines d'informació turística, oci nocturn, agències de viatge, camps de golf, guies turístics, turisme actiu i ecoturisme, comerç, habitatges turístics i turisme actiu. Així, les empreses associades a HOSBEC a Benidorm han obtingut un doble reconeixement (Benidorm Covid19 Protocol-ON).

La secretària general d’HOSBEC, Nuria Montes, ha destacat la serietat i control exhaustiu d'aquesta acreditació que gestionen els tècnics de Salut i Qualitat d'aquesta associació.

"Qualsevol dels establiments que tenen aquesta acreditació poden assegurar que l'anàlisi i detall dels protocols posats en marxa és tan exhaustiu com exigent. Amb la salut mai hem jugat, i si portem 20 anys acreditant sistemes de qualitat i sistemes d’APPCC en higiene alimentària, en Covid19 hem aplicat fins i tot nivells d'exigència superiors", ha subratllat en un comunicat.

Altres segells i reconeixements compatibles

Aquests protocols també han sigut recolzats per la WTTC amb el seu Segell Safe Travels, i les 50 empreses associades a HOSBEC també compten, per tant, amb aquest reconeixement.

D'entre aquestes 50 empreses amb el Segell Tourism Covid19 ProtocolOn, 24 també han sigut reconegudes amb la distinció atorgada per la Secretària d'Estat de Turisme (SICTED Covid) que avala el compliment de les Bones pràctiques avançades de prevenció del contagi de la malaltia causada pel SARS-Cov2 amb la distinció 'Preparat per a Covid'.

El nombre d'establiments que reben el seu certificat Travellers Choice creix cada setmana. Per això s'ha actualitzat la llista dels establiments reconeguts per les opinions dels usuaris, a través del reconeixement 'Travellers Choice' dels últims 12 mesos, conforme al nombre d'opinions de client i la tipologia, i comprovar que entre els establiments que aquest estiu estan oberts, disposen en la seua gran majoria del reconeixement d’HOSBEC o estan en vies d'obtindre'l.