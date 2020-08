Marc Solsona avisa de que el PDeCAT no es "una cuota" aunque sigue abierto a hablar con JxCat

En una entrevista de 'La Mañana' recogida por Europa Press, ha lamentado que "quien parece que evidencia públicamente que esto (el acuerdo) no es posible es la parte de Junts, y así lo ha verbalizado su ejecutiva al decir que no habrá ninguna forma de coalición electoral".

Además, recuerda que "había un documento firmado que decía que JxCat no podía ser sin el PDeCAT" ni vivecersa, y considera contradictorio que JxCat reniegue del legado de CDC pero a la vez quiera atraer a sus exmiembros.

Solsona ha explicado que el PDeCAT "tiene el mandato, desde diciembre, de transitar como partido hacia JxCat", por lo que inició negociaciones para ser una pieza clave -ha dicho- de JxCat: así, buscó la interlocución con una mesa de negociación validada por Puigdemont.

"Desde la otra parte siempre se ha dicho que se quiere sumar personas y no siglas, pero es que las personas también piensan y tienen un legado y un poso ideológico que mantener", ha advertido.

EL PDECAT, CLAVE DE "CENTRALIDAD"

Solsona ha defendido que el PDeCAT sigue siendo clave en la centralidad, por implantación territorial, por su cantidad de alcaldías y por su legado ideológico: "Es precisamente porque no queremos ser solo una cuota o una suma electoral que aguantamos posición con todo lo que representamos ideológicamente, porque queremos que la gente nos vea como un partido útil".

"Si creen que podemos ser buenos compañeros de viaje podemos hablar de todo y, si no, agradeceremos que no se engañe a la gente y que cada cual haga su camino. Hoy, a pesar de todo, continuamos teniendo vías abiertas con Junts", ha añadido.

VE INCONCRECIÓN EN JXCAT

"Lo que se nos pide es que disolvamos el partido para integrarnos a un proyecto liderado por el presidente Puigdemont. ¿Pero para hacer qué?", y considera que falta concreción en el nuevo JxCat.

"Nos dicen que todo eso ya se decidirá en las ponencias ideológicas que tienen previsto hacer en octubre, pero es que nosotros ya tenemos partido e ideología", ha defendido.

LA IZQUIERDA Y ERC

Sobre si cree que JxCat está demasiado a la izquierda para el PDeCAT, ha respondido: "Si Junts cree que debe luchar en el espacio de ERC, nosotros creemos que ha recorrido en otros frentes. ¿Esto quiere decir que somos de derechas? No. Nosotros representamos la centralidad del país y nos hemos sabido mover en cada momento en función de lo que se pedía".

"Sabemos lo que somos y no renunciaremos esperando a que se aclare el nuevo partido solo para hacer una suma electoral en beneficio de no sabemos qué", ha avisado.

Al planteársele si el coste del no-acuerdo sería servir la victoria en bandeja a ERC, Solsona pregunta a su vez: "¿Y el coste de esto tiene que ser hacer un partido que obligue a hacer desaparecer otro?".

También se refiere al PNC: "Tenemos un mandato para transitar hacia JxCat y no para hacer acuerdos ni con el PNC de Marta Pascal ni con Lliures ni con Units", dice, pero matiza que no es así porque la única opción sea acercarse a JxCat, sino porque el PDeCAT tiene personalidad propia.

ARTUR MAS

En cuanto al silencio del expresidente Artur Mas y la posibilidad de que sea candidato del PDeCAT si no hay acuerdo con JxCat, ha augurado que "el papel de Mas no será éste", aunque ha añadido que pasará lo que decida el partido, que tiene -ha dicho- asociados y militantes preparados para ese puesto.

Les gustaría tener el apoyo de Mas, aunque ha matizado: "Pero no como un activo en primera línea porque no buscamos ningún tipo de confrontación entre Mas y Puigdemont. Esto podría ser el sueño húmedo de alguien, pero no nuestra estrategia".

¿SOLSONA CANDIDATO?

Respecto a que el propio Solsona fuera el candidato, el alcalde no cierra la puerta a nada pero asegura que se debe al territorio y a Lleida: "Primero intentaré ser el candidato del PDeCat por Lleida y si consigo el acta, la aritmética parlamentaria ya hablará".

"Siempre estoy a disposición. Aporto tres mayorías absolutas en Mollerussa, he sido diputado en Madrid y en el Parlament y ya tengo una experiencia suficiente para poder afrontar cualquier responsabilidad", aunque cree que hay alternativas que pueden ser mejores que él.