PP reprocha a Armengol los malos datos de servicios e industria y PSIB le recuerda que no firmó el pacto de reactivación

En concreto, el PP balear se ha hecho eco en Twitter de las cifras de negocio del sector servicios e industria de junio, publicadas por la mañana por el Instituto Nacional de Estadística. En un año marcado por el COVID-19, las ventas del sector servicios se desplomaron casi un 50% interanual en Baleares en junio, y las de la industria, un 33,2%; en ambos casos se trata de las mayores bajadas en España.

El PP criticaba en un mensaje en la red social que Baleares tenga "los peores datos económicos de las CCAA" y se preguntaba "dónde está el plan de reactivación", acompañando el 'tweet' con las etiquetas #FranciNO y #EsteGobiernoEsUnaRuina.

Desde la cuenta oficial del PSIB han contestado proporcionando un enlace al documento del pacto publicado en la web del Govern. "Es éste y no lo habéis firmado", indican a los 'populares'.

El PSIB ha respondido que el documento "tiene el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, de los agentes económicos y sociales y de todas las instituciones, incluso algunas donde gobernáis". "Sólo faltáis vosotros, seguimos trabajando para una recuperación justa", han zanjado.

El PP asistió al acto de presentación del pacto de reactivación en Can Balaguer, a principios de julio, a pesar de no suscribir el documento. Allí, el presidente del PP balear, Biel Company, manifestó que su partido no pondría "palos en las ruedas" al Govern pero que "si el rey va desnudo", se lo dirían -en alusión al cuento popular de Andersen 'El traje nuevo del emperador'-.

Desde el PP cuestionaron las cifras del plan preguntándose con qué dinero se pagarán las medidas contempladas -el principal partido de la oposición calcula un agujero de más de 1.000 millones en las cuentas autonómicas- y criticaron que el documento presentase "como medidas extraordinarias" actuaciones "que ya figuraban en el presupuesto de 2020 antes de que llegara el coronavirus".

EFECTOS DE LA DESESCALADA EN LA FACTURACIÓN DE INDUSTRIA Y SERVICIOS

Cabe recordar que, a mitad de junio, Baleares inició la prueba piloto para la reactivación del turismo, adelantando la apertura de las fronteras con Alemania. Una semana después se reabrieron las fronteras de forma general en España.

En este contexto, en la comparativa mensual, la desescalada impulsó un 30,9% las ventas del sector servicios en junio y un 2,9% el empleo en Baleares sobre mayo; y la facturación de la industria fue un 16,4% superior, si bien en términos absolutos Baleares tiene el índice de cifra de negocios de la industria más bajo de España, a más de 20 puntos de distancia de la media nacional.