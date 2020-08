Miley Cyrus y Cody Simpson rompen su relación sorpresivamente

Vale que ha sido descubrirse la noticia y ya han empezado con la broma de que debe empezar a calentar el presidente Pedro Sánchez por aquel "idilio" humorístico que les unió en Internet (con motivo de las vacunas contra el coronavirus), pero lo cierto es que este viernes está siendo sin lugar a dudas muy movido para Miley Cyrus.

Y es que a primera hora de la mañana se estrenaba el nuevo tema de la artista de 27 años, Midnight Sky, una canción con claros tintes musicales ochenteros, con ecos de la fórmula disco, una estética colorida y elegante (y en el que estrena su nuevo corte de pelo) y una letra que cualquiera de sus exparejas se puede tomar como propia.

"I don't need to be loved by you". Es decir, "No necesito ser amada por ti", entona en el estribillo, aunque toda la canción está llena de referencias, muy probablemente a Liam Hemsworth, dado que hay versos como "He pasado demasiados años con mis manos atadas por tus cuerdas", que vendría a hablar de los 10 años de su matrimonio, o "Mira mis labios en su boca, ahora todo el mundo está hablando de esto", sobre la repercusión del affaire de Cyrus con Kaitlynn Carter.

Pero a esa lista de examantes de Cyrus hay que sumar a Cody Simpson. La autora de otros éxitos como Wrecking Ball o Party in the U.S.A. (decimos "otros" porque en apenas unas horas Cyrus ha alcanzado el millón de visitas) reconocía hace apenas un mes que su hasta ahora chorbo había sido indispensable para ella a la hora de mantenerse sobria pero, tal y como ha informado el portal TMZ, han cortado.

Tío, @sanchezcastejon, llámala. Invítala a Moncloa, os tomáis un vermú y habláis de vuestras cosas. https://t.co/THuUicx6qs — Paula Púa (@pppua) August 14, 2020

MILEY CYRUS ES UNA OBRA DE ARTE COMO ARTISTA Y PERSONA, DIOS UNA REYNA DE LA INSDUSTIA MUSICAL, SU VOZ ES DE OTRO MUNDO, MI CORAZÓN SE DERRITE ANTE ELLA #MidnightSkypic.twitter.com/Lo9TyErjm9 — killerqueen👑 (@rareworldx) August 14, 2020

A ambos cantantes, que eran muy cercanos antes de empezar a salir, se les ha roto el amor de tanto usarlo en apenas un año de relación, cuando empezaron, tras el ya conocido "enamorado de mi mejor amiga" que él puso en Instagram, poco después de que ella se divorciase definitivamente de Liam Hemsworth y dejase a su novia Kaitlynn Carter.

Según el medio (noticia que luego han replicado otras publicaciones norteamericanas), fuentes cercanas a la ya expareja han desvelado que llevaban varias semanas que no convivían juntos, aunque no han querido revelar nada más hasta que alguno de los dos protagonistas lo confirmen.

En febrero hubo un amago de ruptura, dado que la cantante borró todas sus fotos con Simpson, pero hasta ahora se habían mantenido muy cerca el uno del otro e incluso pasaron la cuarentena juntos.

Eso sí, las redes se han prestado rápido a opinar que, dado que ambos son muy amigos desde que los presentase un conocido en común, Patrick Schwarzennegger (con quien, por cierto, Miley Cyrus también estuvo saliendo una temporada), es muy difícil que esta ruptura les haga romper del todo su estrecho vínculo.