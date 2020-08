Calvente denuncia amenazas sobre el caso Podemos: "No me conocen, seguiré hasta el final y la verdad se sabrá"

José Manuel Calvente sigue en el foco. El exabogado de Podemos que ha destapado una presunta caja b en la formación morada denuncia que hay una campaña de acoso contra él. "Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá", expresó en las redes sociales.

Lo ha hecho solo un día después de que algunos medios revelasen que en su declaración ante el juez sostuvo que se trata de "rumores" y que la corrupción no se da en el partido, sino en "algunas personas" dentro del mismo. De momento, desde Podemos mantienen que existe una campaña contra ellos y que la causa "quedará en nada".

Por otro lado, desde Vox, el diputado de Vox Ignacio Garriga considera que la imputación de Podemos será el "detonante" para que el Partido Popular apoye la moción de censura que la formación de Santiago Abascal presentará en el Congreso el próximo mes de septiembre contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones en Telecinco, Garriga ha animado a los diputados a que "antepongan España" a las siglas de sus partidos y se ha mostrado "convencido" de que el PP se sumará a la moción tras este último suceso judicial relacionado con el partido morado.

El diputado de Vox ha señalado que le sorprendió que el Partido Popular rechazara la moción de censura nada más anunciarla Santiago Abascal, si bien ha insistido en que los últimos acontecimientos "reafirman la necesidad" de que la moción de censura salga adelante.