Galicia estrena normativa anti-tabaco con algunas quejas e incumplimientos: "Me parecen mal las prohibiciones"

Galicia es la primera comunidad que ha prohibido fumar en espacios públicos y al aire libre siempre que no se pueda mantener la distancia entre personas. Esta medida busca frenar la propagación del coronavirus.

La mayoría de los gallegos se han mostrado encantados con la medida aunque algunos de los fumadores la consideran excesiva. La Policía aún no está sancionando y, únicamente, informa a aquellos más despistados o que aún no conocen las nuevas normas.

La Policía explica que "no se prohíbe fumar en las vías públicas, si no en algunas situaciones". La multa, de momento, no es por fumar si no por no llevar la mascarilla y esta asciende a los cien euros.

Algunos hosteleros prefieren asegurarse el cumplimiento de la medida por ellos mismos y han prohibido fumar y vapear en sus terrazas. "Yo he decidido que no dejo fumar en la terraza", comenta un hostelero gallego.